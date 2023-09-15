Lagu Ciptaan Aldi Taher Buat Pratama Arhan dan Azizah Tembus 2 Juta Pendengar

Aldi Taher bikin lagu untuk Pratama Arhan dan Azizah Salsha (foto: IG Aldi Taher)

JAKARTA - Aldi Taher tak melewatkan momen viral Timnas U-23. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia U-23, Pratama Arhan berhasil mencetak gol ketika melawan Turkmenistan u-23.

Spesial gol Arhan kemudian ia persembahkan untuk istri yang baru ia nikahi, Azizah Salsha. Usai mencetak gol, Arhan selebrasi dengan memperlihatkan kaus dalamnya, yang bertulisan Azizah.

Aldi Taher jeli melihat peluang ini. Gimmick yang ditampilkan Arhan mengundang perhatian banyak orang. Aldi lantas kemudian membuat lagu berjudul Arhan dan Azizah.

Aldi Taher memainkan lagu Arhan dan Azizah diiringi dengan gitar kesayangannya. "BISMILLAH INSYA ALLAH BAHAGIA SELALU KALIAN ARHAN DAN AZIZAH 💖," tulis Aldi Taher di akun Tiktoknya.

