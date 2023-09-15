Cerita Ashanty Ketika Bisnisnya Diserang Hal Gaib, Begini Antisipasinya

JAKARTA - Ashanty percaya pada hal-hal gaib. Namun demikian, ia enggan fokus ke hal tersebut agar tidak memberikan dampak negatif.

Soal hal gaib, Ashanty pun pernah mengalami sendiri. Ada seseorang yang tidak suka pada kesuksesan istri Anang Hermansyah ini sampai nekat mengirimkan benda-benda tak lazim.

Peristiwa ini terjadi saat Ashanty membuka bisnis kuliner. Seiring usahanya semakin laris manis, dia pun menemukan keanehan.

"Waktu aku jualan dapur asix di Menteng lagi laku keras selaku-lakunya sampai omzet ku luar biasa banget, tiba tiba dikirimin yang aneh aneh kaya pocong-pocongan, lilin-lilinan, didatangi bau-bau yang macam-macam banyak saat itu," kata Ashanty, dikutip dari YouTube Bund Lifetainment, Jumat (15/9/2023).

Tak langsung ketakutan Ashanty memilih untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut Ashanty, apabila pikirannya terus meyakini bahwa kiriman gaib itu bisa berdampak buruk, tidak menutup kemungkinan bakal terjadi.

"Tapi balik lagi, aku doa terus ya Alhamdulillah hilang aja. Kita percaya bahwa itu ada tapi jangan kita benarkan dan kita pikirkan, karena akhirnya jadi kenyataan," ucap Ashanty.