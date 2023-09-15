Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Ashanty Ketika Bisnisnya Diserang Hal Gaib, Begini Antisipasinya

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |18:59 WIB
Cerita Ashanty Ketika Bisnisnya Diserang Hal Gaib, Begini Antisipasinya
Ashanty diserang hal gaib (Foto: IG Ashanty)
A
A
A

JAKARTA - Ashanty percaya pada hal-hal gaib. Namun demikian, ia enggan fokus ke hal tersebut agar tidak memberikan dampak negatif.

Soal hal gaib, Ashanty pun pernah mengalami sendiri. Ada seseorang yang tidak suka pada kesuksesan istri Anang Hermansyah ini sampai nekat mengirimkan benda-benda tak lazim.

Peristiwa ini terjadi saat Ashanty membuka bisnis kuliner. Seiring usahanya semakin laris manis, dia pun menemukan keanehan.

Cerita Ashanty Ketika Bisnisnya Diserang Hal Gaib, Begini Antisipasinya

"Waktu aku jualan dapur asix di Menteng lagi laku keras selaku-lakunya sampai omzet ku luar biasa banget, tiba tiba dikirimin yang aneh aneh kaya pocong-pocongan, lilin-lilinan, didatangi bau-bau yang macam-macam banyak saat itu," kata Ashanty, dikutip dari YouTube Bund Lifetainment, Jumat (15/9/2023).

Tak langsung ketakutan Ashanty memilih untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut Ashanty, apabila pikirannya terus meyakini bahwa kiriman gaib itu bisa berdampak buruk, tidak menutup kemungkinan bakal terjadi.

"Tapi balik lagi, aku doa terus ya Alhamdulillah hilang aja. Kita percaya bahwa itu ada tapi jangan kita benarkan dan kita pikirkan, karena akhirnya jadi kenyataan," ucap Ashanty.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3021063/anang-hermansyah-tegaskan-tak-terima-bayaran-tampil-di-laga-timnas-indonesia-vs-filipina-DhUshI29Qh.jpg
Anang Hermansyah Tegaskan Tak Terima Bayaran Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3020884/anang-hermansyah-dan-ashanty-ternyata-sengaja-berhenti-bawakan-lagu-rindu-ini-di-sugbk-3gO0TEThPt.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty Ternyata Sengaja Berhenti Bawakan Lagu Rindu Ini di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020781/alasan-anang-hermansyah-dan-ashanty-disoraki-suporter-timnas-indonesia-hingga-walkout-di-gbk-YXtkKa0hw5.jpg
Alasan Anang Hermansyah dan Ashanty Disoraki Suporter Timnas Indonesia Hingga Walkout di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020768/anang-hermansyah-dan-ashanty-sampaikan-permintaan-maaf-usai-dianggap-rusak-momen-kemenangan-timnas-vjMuIzI8mS.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty Sampaikan Permintaan Maaf Usai Dianggap Rusak Momen Kemenangan Timnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020618/ashanty-ternyata-ditawari-nyanyi-2-lagu-sebelum-insiden-disoraki-satu-stadion-2YHCJ7PMGS.jpg
Ashanty Ternyata Ditawari Nyanyi 2 Lagu, Sebelum Insiden Disoraki Satu Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020611/anang-hermansyah-dan-ashanty-beri-penjelasan-usai-disoraki-penonton-saat-tampil-di-gbk-YTHD22GgQl.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty Beri Penjelasan Usai Disoraki Penonton saat Tampil di GBK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement