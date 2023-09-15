Profil dan Biodata Alifa Lubis, Aktris Cilik Multitalenta yang Kini Beranjak Dewasa

JAKARTA - Industri hiburan Indonesia memang terkenal memiliki beberapa artis yang bertalenta. Tak sedikit dari mereka bahkan telah berkarier sejak kecil, sebut saja Alifa Lubis.

Sosok yang terkenal dengan tingkah lucunya yang polos kini telah beranjak dewasa. Artis asal Jakarta ini pun kini mulai merambah ke dunia akting dan musik.

Penasaran dengan profil dan biodata dari Alifa Lubis? Yuk simak penjelasannya berikut ini.

Profil dan Biodata Alifa Lubis, Aktris Cilik Multitalenta yang Kini Beranjak Dewasa

Profil Alifa Lubis

Alifa Lubis mengawali karier di dunia hiburan sejak memenangkan kompetisi Little Miss Indonesia pada tahun 2013 silam. Berangkat dari kemenangannya itu, artis 16 tahun ini mendapatkan banyak tawaran untuk bermain sinetron, FTV, hingga film.

Lantaran memiliki keterampilan komunikasi yang baik, Alifa pun kerap mendapat tawaran menjadi presenter atau pembawa acara TV. Mulai dari pembawa acara program anak-anak, seperti Zona Ceria dan Dubi Dubi Dam.

Hingga menjadi co-host beberapa program infotainment dewasa, seperti Hitam Putih. Sementara di dunia perfilman, Alifa tercatat sudah membintangi tiga film, yakni Koki-Koki Cilik (2018) sebagai Melly, Koki-Koki Cilik 2 (2018) sebagai Melly, dan Rejeki Gak Akan Kabur (2019) sebagai Maya, .