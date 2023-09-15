Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil dan Biodata Alifa Lubis, Aktris Cilik Multitalenta yang Kini Beranjak Dewasa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |18:00 WIB
Profil dan Biodata Alifa Lubis, Aktris Cilik Multitalenta yang Kini Beranjak Dewasa
Live Podcast Musikaligus Eps Alifa Lubis (Foto: RCTI+)
A
A
A

JAKARTA - Industri hiburan  Indonesia memang terkenal memiliki beberapa artis yang bertalenta. Tak sedikit dari mereka bahkan telah berkarier sejak kecil, sebut saja Alifa Lubis.

Sosok yang terkenal dengan tingkah lucunya yang polos kini telah beranjak dewasa. Artis asal Jakarta ini pun kini mulai merambah ke dunia akting dan musik.

Penasaran dengan profil dan biodata dari Alifa Lubis? Yuk simak penjelasannya berikut ini.

PODCAST MUSIKALIGUS - EPS. ALIFA LUBIS SI HIP HOP ABIS

Profil dan Biodata Alifa Lubis, Aktris Cilik Multitalenta yang Kini Beranjak Dewasa

Profil Alifa Lubis

Alifa Lubis mengawali karier di dunia hiburan sejak memenangkan kompetisi Little Miss Indonesia pada tahun 2013 silam. Berangkat dari kemenangannya itu, artis 16 tahun ini mendapatkan banyak tawaran untuk bermain sinetron, FTV, hingga film.

Lantaran memiliki keterampilan komunikasi yang baik, Alifa pun kerap mendapat tawaran menjadi presenter atau pembawa acara TV. Mulai dari pembawa acara program anak-anak, seperti Zona Ceria dan Dubi Dubi Dam.

Hingga menjadi co-host beberapa program infotainment dewasa, seperti Hitam Putih. Sementara di dunia perfilman, Alifa tercatat sudah membintangi tiga film, yakni Koki-Koki Cilik (2018) sebagai Melly, Koki-Koki Cilik 2 (2018) sebagai Melly, dan Rejeki Gak Akan Kabur (2019) sebagai Maya, .

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180137/microdrama_rcti-eqdK_large.jpg
13 Microdrama Seru RCTI+ dengan Cerita Unik dan Penuh Kejutan, Tayang Setiap Senin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement