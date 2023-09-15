Mikhayla Anak Nia Ramadhani Dilarikan ke UGD, Sakit Apa?

JAKARTA - Putri sulung Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Mikhayla Zalindra Bakrie tiba-tiba saja dilarikan ke rumah sakit. Kabar ini dibagikan melakui saluran YouTube GRA KALA DIPAKA, Jumat (15/9/2023).

Dalam video tersebut, Nia Ramadhani menyampaikan jika saat itu dirinya ingin berangkat ke acara tujuh bulanan anak kedua Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Namun, keadaan Mikhayla yang sedang sakit semakin memburuk.

“Sudah 3 hari muntah-muntah terus, sudah gitu kepalanya sakit terus. Sekarang dia tiap kali gerak kepalanya sakit,” tutur Nia Ramadhani.

Terkait keadaan Mikha tersebut, istri Ardi Bakrie ini menyampaikan jika sebelumnya telah memanggil dokter pribadi keluarganya. Namun ternyata Mikha mendapat rujukan harus mengecek kesehatannya ke rumah sakit.

“Jadi udah panggil dokter. Aku pikir udah aman nih panggil dokter ke rumah. Eh tahu-tahunya disuruh cek darah. Karena kemungkinan demam berdarah. Tapi mudah-mudahan enggak ya Kak,” tutur Nia Ramadhani menjelaskan keadaannya putrinya.

Tanpa berlama-lama, setelah sampai di rumah sakit, Nia dan Mikha langsung bersiap untuk ambil darah. Nia Ramadhani yang mulanya ceria langsung berubah khawatir. Senyum di wajahnya seketika memudar. Akan tetapi dia berusaha tidak menunjukkan hal tersebut di depan Mikhayla. Dirinya tidak ingin sang putri semakin panik untuk menjalani pemeriksaan.