Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

10 Karakter One Piece yang Ternyata Terinspirasi dari Tokoh Dunia Nyata

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |17:23 WIB
10 Karakter One Piece yang Ternyata Terinspirasi dari Tokoh Dunia Nyata
Franky One Piece dan Jim Carrey dalam film Ace Ventura (Foto: One Piece Wiki/IMDb)
A
A
A

JAKARTA - Film manga populer seperti One Piece digadang-gadang memiliki beberapa karakter yang terinspirasi dari tokoh sejarah dunia nyata. Mulai dari tokoh utama hingga tokoh pendukung juga dilukiskan oleh sang kreator Eiichiro Oda melalui sebuah anime manga tersebut.

Pasti salah satu dari kalian sudah menerka-nerka bukan karakter apa aja yang di menggambarkan sosok tokoh dalam dunia nyata? Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (15/09/2023) terkait 10 karakter One Piece yang ternyata terinspirasi dari tokoh nyata.

1. Franky – Jim Carrey (Ace Ventura)

Karakter Franky pada serial One Piece diketahui mirip disandingkan dengan sosok Jim Carrey dalam dunia nyata pada film Ace Ventura. Mulai dari wajah, rambut jambul hingga pakaian pantai yang dikenakan membuat karakter satu ini terlihat sama.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/206/2897662/kenapa-one-piece-1079-tak-tayang-cek-jadwal-rilis-terbarunya-di-sini-Lujduk6VSf.jpg
Kenapa One Piece 1079 Tak Tayang? Cek Jadwal Rilis Terbarunya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891708/diperkosa-saat-remaja-mackenyu-arata-dirumorkan-punya-anak-di-luar-nikah-5uMTGuAB2r.jpg
Diperkosa saat Remaja, Mackenyu Arata Dirumorkan Punya Anak di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/206/2885294/selain-zoro-one-piece-5-karakter-anime-ini-pernah-diperankan-mackenyu-arata-55j1N0wlco.JPG
Selain Zoro One Piece, 5 Karakter Anime Ini Pernah Diperankan Mackenyu Arata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/206/2884781/sinopsis-one-piece-episode-1076-pertarungan-sengit-dan-kilas-balik-masa-lalu-kaido-kISABEKUsp.jpg
Sinopsis One Piece Episode 1076: Pertarungan Sengit dan Kilas Balik Masa Lalu Kaido
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/33/2882852/one-piece-chapter-1092-pertarungan-luffy-vs-kizaru-hingga-kemunculan-robot-kuno-9xLYJguST5.jpg
One Piece Chapter 1092, Pertarungan Luffy vs Kizaru hingga Kemunculan Robot Kuno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/33/2881365/biodata-dan-agama-mackenyu-arata-aktor-ganteng-pemeran-zoro-dalam-serial-one-piece-v20fJWjcVJ.jpg
Biodata dan Agama Mackenyu Arata, Aktor Ganteng Pemeran Zoro dalam Serial One Piece
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement