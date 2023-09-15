Azizah Salsha Susul Pratama Arhan Ke Jepang, Didoakan Segera Hamil

JAKARTA - Azizah Salsha kembali ke Jepang menyusul sang suami, Pratama Arhan yang telah terlebih dahulu kembali ke sana. Azizah Salsha diketahui sempat berada di Indonesia selama beberapa hari untuk mendampingi Arhan berlaga membela Timnas Indonesia U-23.

Menilik dari ungahan Instagram Yoriko Angeline yang merupakan sahabat Azizah Salsha, keluarga dan sahabat ikut mengantar wanita yang akrab disapa Zize itu ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Jepang.

Yoriko Angeline pun mengunggah foto saat Zize menuju ke dalam pesawat. Ia menuliskan keterangan unggahan itu dengan mendoakan Zize segera hamil dan dikaruniai momongan ketika kembali lagi ke Indonesia.

"Pulang bawa Cipung," tulis Yoriko Angeline dikutip dari unggahan Instagram storiesnya, Jumat (15/9/2023).

Momen keberangkatan Zize juga diunggah oleh sang ayah, Andre Rosiade. Video tersebut memperlihatkan dirinya yang terus merangkul sang putri selama berjalan di bandara. Mereka juga terlihat sedang melakukan video call dengan Arhan yang berada di Jepang.

Andre dan sang istri juga memeluk dan mencium Zize sebelum masuk ke pesawat.

