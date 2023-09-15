Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hanya Putri Ariani yang Dibolehkan David Foster Mainkan Piano Miliknya

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:27 WIB
Hanya Putri Ariani yang Dibolehkan David Foster Mainkan Piano Miliknya
Putri Ariani dibolehkan David Foster mainkan piano miliknya. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)
JAKARTA - Nama Putri Ariani semakin melambung setelah penampilannya mencuri di American's Got Talent (AGT) 2023 mencuri perhatian. Belum lama ini, dara asal Yogyakarta ini bahkan diundang untuk mengisi konser David Foster di Indonesia.

Konser tersebut bertajuk 'Hitman Asia Tour 2023' yang digelar di Jakarta pada 12 Agustus lalu. Mulanya David sedikit bercerita tentang sosok Putri yang ia tahu ketika menyaksikan audisi AGT.

"Aku sudah melihat gadis ini di televisi Amerika. Tak mengenalnya sama sekali, dia ada di America's Got Talent," ujar David.

"Simon Cowell pria paling tangguh di planet ini memberinya Golden Buzzer," sambungnya.

Setelah itu, nama Putri Ariani dipanggil untuk memasuki panggung. Ia berjalan dengan didampingi sang ayah dan disambut gemuruh tepuk tangan penonton.

