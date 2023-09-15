Kisah Pilu Bopak Castello, Komedian yang Hidup dengan Satu Paru-Paru

JAKARTA - Kisah pilu Bopak Castello agaknya bisa menjadi pembelajaran agar kita bisa menerapkan hidup sehat. Pasalnya, pemilik nama asli Indrayana Bidwy ini diketahui harus hidup dengan satu paru-paru saja.

Kabarnya, Bopak Castello telah mengalami paru-paru bocor sejak 2017 silam saat dirinya masih aktif bermain di salah satu acara televisi. Ia mengaku sempat jatuh sakit dan mendapatkan perawatan medis selama 10 hari.

Dari sanalah, kisah pilu Bopak Castello harus hidup dengan satu paru-paru bermula. Komedian asal Banjarmasin, Kalimantan Timur, ini pun didiagnosis oleh dokter bahwa paru-paru sebelah kirinya sudah tidak berfungsi.

“Kata dokter, paru-paru di sebelah kiri sudah tidak berfungsi. Sekarang, Bopak pakai satu paru-paru saja,” kata Bopak Castello dilansir dari MNC Portal Indonesia, Rabu (13/9/2023).

Bopak juga menjelaskan jika kebocoran di paru-paru sebelah kirinya sudah tidak bisa diobati lagi. Sehingga mau tidak mau, ia harus menerima kenyataan tersebut.