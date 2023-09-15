Pinkan Mambo Ogah Komentari Urusan Asmara Michelle Ashley: Pulang Dulu Aja ke Rumah!

JAKARTA - Pinkan Mambo menanggapi tentang kabar kedekatan putrinya, Michelle Ashley dengan Billy Syahputra. Tak ingin banyak komentar, ia menilai ada hal lain yang lebih prioritas dibanding memikirkan urusan asmara anaknya.

Pinkan hanya ingin Michelle kembali tinggal dengan orangtuanya, entah dirinya ataupun ayah kandung Michelle. Terlebih, sudah 7 bulan ia dan sang putri tidak saling berhubungan.

"Kita harus bisa yang hal kecil dulu aja yang diurus seperti Michelle kan di rumah temannya, kan Michelle punya papa nya harusnya ikut sama papa nya atau sama mama nya,"ujar Pinkan Mambo saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Pinkan menilai usia Michelle yang masih terbilang muda belia harus hati-hati dalam memilih pasangan. Namun sebelum lebih jauh memikirkan urusan asmara, Michelle harus kembali ke rumah.