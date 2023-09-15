Insecure di Awal Pakai Hijab, Jenita Janet Sampai Dikuatkan Suami

JAKARTA - Jenita Janet memutuskan untuk mengubah penampilannya menjadi lebih tertutup. Saat ini, ia bahkan terlihat tampil mengenakan hijab, meski sempat merasa insecure saat pertama kali muncul di hadapan publik.

Pelantun Di Reject ini sendiri diketahui mantap berhijab sepulang umroh pada April lalu. Akan tetapi, ia mengaku merasa takut atas pandangan orang lain termasuk ekspektasi yang dibebankan kepadanya lantaran dicap sebagai artis yang telah berhijrah dengan mengubah penampilannya.

"Kemarin pas tampil pertama aku sempat insecure 'ya Allah gimana'. Jadi aku ke suami, 'sayang aku gimana ya bentar lagi tampil'. Aku takut pandangan orang, ekspektasi orang," ujar Jenita Janet saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Beruntung, Janet memiliki sosok suami seperti Danu Sofwan yang selalu berusaha menenangkan dan menguatkannya untuk tetap tampil percaya diri meski penampilannya berubah total. Danu juga membuat Janet menyadari untuk tak terlalu memusingkan ekspektasi orang kepadanya.

"Tapi Alhamdulillah suami nguatin. 'Sayang, kamu percaya diri aja bahwa tujuan kamu ke sini menghibur banyak orang. Ketemu dengan penampilan baru'. Sampai akhirnya aku ngerasa 'oh iya, ya. Kalau kita ngerasa sebagai manusia menumpukkan kepercayaan diri kita pada ekspektasi orang pasti sakit'. Makanya akhirnya aku lepasin aja," paparnya.

Meski langsung mantap berhijab tanpa mengeluh, Janet tak menampik jika dirinya sempat beberapa kali menanyakan kepada sang suami mengenai penampilan barunya dengan hijab.

"Aku sempat nanya terus ke suami 'Sayang kamu ngeliat aku aneh gak? Karena kamu lihat dari pertama aku berhijab sampai sekarang aku gak pernah ngeluh kayak 'aduh kerudung aku gimana' namanya awal-awal ya kayak aku gak cantik, segala macam, gerah lah," jelasnya.