Venna Melinda Beri Dukungan ke Verrell Bramasta untuk Melanjutkan Pendidikan S1

JAKARTA - Venna Melinda memberikan dukungan pada putranya, Verrell Bramasta untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1. Sebelumnya, keinginan sang putra untuk melanjutkan pendidikan sempat tertunda.

Saat ini, Verrell diketahui sudah kembali memantapkan diri untuk mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Tentu Venna pun memberikan dukungan pada anaknya, mengingat hal tersebut sangat penting untuk dapat menunjang karier politik putranya.

BACA JUGA: Venna Melinda Minta Verrell Bramasta Tinggalkan Gaya Hidup Mewah Jika Menang Pemilu 2024

Venna menilai Verrell merupakan anak yang cerdas dalam banyak hal. Oleh karena itu, dia yakin jika Verrell melanjutkan studinya, hal ini bisa membuat putranya terus berkembang.

"Aku pengin Verrell tetap naik level dia kan pintar sebenarnya cuma waktu itu nggak sempat ke Universitas nah sekarang dia mau kuliah lagi, karena pintar aku yakin kamu mesti S1, sambil kuliah sambil jadi DPR," ungkap Venna Melinda saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Wanita 51 tahun itu juga memberikan pesan khusus jika Verrell Bramasta terpilih sebagai wakil rakyat di pemilu 2024. Venna ingin Verrell kelak menjadi politikus yang amanah dan merakyat.

BACA JUGA: Ini Jawaban Venna Melinda Saat Ditanya Soal Rencana Menikah Lagi

"Saya selalu bilang sama Verrell kamu kalau nanti jadi politisi itu barang branded-branded harus ditinggalin semua. Harus kamu memposisikan diri sebagai wakil rakyat," ucap Venna.