Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Beri Dukungan ke Verrell Bramasta untuk Melanjutkan Pendidikan S1

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |02:30 WIB
Venna Melinda Beri Dukungan ke Verrell Bramasta untuk Melanjutkan Pendidikan S1
Verrell Bramasta akan kembali kuliah (Foto: Instagram/bramastavrl)
A
A
A

JAKARTA - Venna Melinda memberikan dukungan pada putranya, Verrell Bramasta untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1. Sebelumnya, keinginan sang putra untuk melanjutkan pendidikan sempat tertunda.

Saat ini, Verrell diketahui sudah kembali memantapkan diri untuk mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Tentu Venna pun memberikan dukungan pada anaknya, mengingat hal tersebut sangat penting untuk dapat menunjang karier politik putranya.

Venna menilai Verrell merupakan anak yang cerdas dalam banyak hal. Oleh karena itu, dia yakin jika Verrell melanjutkan studinya, hal ini bisa membuat putranya terus berkembang.

"Aku pengin Verrell tetap naik level dia kan pintar sebenarnya cuma waktu itu nggak sempat ke Universitas nah sekarang dia mau kuliah lagi, karena pintar aku yakin kamu mesti S1, sambil kuliah sambil jadi DPR," ungkap Venna Melinda saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Verrell Bramasta

Wanita 51 tahun itu juga memberikan pesan khusus jika Verrell Bramasta terpilih sebagai wakil rakyat di pemilu 2024. Venna ingin Verrell kelak menjadi politikus yang amanah dan merakyat.

"Saya selalu bilang sama Verrell kamu kalau nanti jadi politisi itu barang branded-branded harus ditinggalin semua. Harus kamu memposisikan diri sebagai wakil rakyat," ucap Venna.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187448/verrell_bramasta-zIpA_large.jpg
Kata Verrell Bramasta usai Dihujat Imbas Pakai Rompi Antipeluru saat Kunjungi Korban Banjir Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173125/verrell_bramasta_dan_fuji-RLqx_large.jpg
Diisukan Putus dari Fuji, Verrell Bramasta: Alhamdulillah, Masih Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156674/verrell_bramasta-BZDS_large.jpg
Verrell Bramasta Bangga Jadi Duta Maritim Koarmada RI: Ini Bukan Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/33/3156475/verrell_bramasta-CJ7t_large.jpg
Jadi Duta Maritim, Verrell Bramasta Tegaskan Tak Terima Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146071/verrell_bramasta-8ihG_large.jpg
Biodata dan Agama Verrell Bramasta, Artis dan Politisi yang Diserbu Fans di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144260/verrell_bramasta-osSy_large.jpg
Verrell Bramasta Dekat dengan Fuji, Ivan Fadilla Ngebet Punya Cucu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement