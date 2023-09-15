Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desta Ternyata Pernah Ikut Demo 21 Mei 1998, Intip Potret Lawasnya!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:46 WIB
Desta Ternyata Pernah Ikut Demo 21 Mei 1998, Intip Potret Lawasnya!
Desta ternyata pernah ikut demo 21 Mei 1998. (Foto: Instagram/@desta80s)
JAKARTA - Deddy Mahendra Desta alias Desta ternyata pernah menjadi seorang aktivis saat berstatus mahasiswa. Hal ini diketahui melalui unggahan Instagramnya sendiri.

Terlihat beberapa foto lawas yang diunggah Desta ketika dia masih duduk di bangku kuliah. Ia mengikuti demo besar-besaran di masa itu, tepatnya pada 21 Mei 1998.

"21 Mei 1998," tulis Desta, Jumat (15/9/2023).

Tampak kumpulan mahasiswa memakai jaket almamater berwarna oranye seperti hendak melakukan demo. Diduga, almamater tersebut berasal dari Institut Kesenian Jakarta atau IKJ.

Desta bersama sahabatnya, Vincent Rompies memang merupakan alumni dari kampus tersebut. Para mahasiswa berjaket oranye ini tampak sumringah dan beberapa dari mereka kompak memegang sebuah kain dengan tulisan 'Sidang Istimewa Majelis Rakyat'.

