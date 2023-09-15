Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinar Candy Sempat Promosikan Judi Online, Ungkap Honor Fantastisnya Capai 3 Digit

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:23 WIB
Dinar Candy Sempat Promosikan Judi Online, Ungkap Honor Fantastisnya Capai 3 Digit
Dinar Candy ungkap honor fantastis promosikan judi online. (Foto: Instagram/@dinar_candy)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan 26 nama figur publik yang terseret kasus dugaan promosi situs judi online. Rupanya, kasus ini sempat pula menjerat DJ Dinar Candy.

Namun, Dinar Candy telah menyelesaikan masalah hukumnya sejak 2017. Saat itu dirinya dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya dan dibebaskan oleh pihak berwajib.

"Aku sudah selesai, 2017 dipanggil sama Polda Metro Jaya, di-BAP dua kali," ujar Dinar Candy saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dinar menerangkan bahwa tawaran promosi judi online kebanyakan datang berkedok game online biasa. Bayarannya pun berjumlah fantastis meskipun promosinya hanya hitungan detik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128811/dinar_candy-vtl1_large.jpg
Terlalu Bucin, Dinar Candy Gadaikan Sertifikat Rumah demi Hidupi Ko Apex di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122875/dinar_candy-vlqV_large.jpg
Alasan Dinar Candy Mau Jadi Ketua Pengajian Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/33/3099613/dinar_candy-Hex0_large.jpg
Kata Dinar Candy Soal Rumor Diceraikan Ko Apex Lewat Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090117/dinar_candy-gHis_large.jpg
Dinar Candy Sebut Ko Apex Dijadikan Tumbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026606/dinar-candy-bantah-hubungannya-asmaranya-retak-gegara-ko-apex-di-penjara-nMZ0W4xLU6.jpg
Dinar Candy Bantah Hubungan Asmaranya Retak Gegara Ko Apex Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023295/pacaran-dinar-candy-enggan-manfaatkan-kekayaan-ko-apex-Z3zO0XcPxt.jpg
Pacaran, Dinar Candy Enggan Manfaatkan Kekayaan Ko Apex
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement