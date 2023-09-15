Dinar Candy Sempat Promosikan Judi Online, Ungkap Honor Fantastisnya Capai 3 Digit

JAKARTA - Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan 26 nama figur publik yang terseret kasus dugaan promosi situs judi online. Rupanya, kasus ini sempat pula menjerat DJ Dinar Candy.

Namun, Dinar Candy telah menyelesaikan masalah hukumnya sejak 2017. Saat itu dirinya dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya dan dibebaskan oleh pihak berwajib.

"Aku sudah selesai, 2017 dipanggil sama Polda Metro Jaya, di-BAP dua kali," ujar Dinar Candy saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dinar menerangkan bahwa tawaran promosi judi online kebanyakan datang berkedok game online biasa. Bayarannya pun berjumlah fantastis meskipun promosinya hanya hitungan detik.