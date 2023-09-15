Dewi Perssik Jawab Kabar Putus dari Rully

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik belakangan cukup jarang tampil dengan kekasihnya, Rully yang berprofesi sebagai seorang pilot. Jarangnya Depe tampil bersama kekasihnya membuat publik menduga jika hubungan asmara mereka telah kandas di tengah jalan.

Saat dikonfirmasi, mantan istri Saipul Jamil ini tampak membantah isu miring soal hubungannya dengan Rully. Ia bahkan menyebut bahwa hubungannya dengan Rully hingga kini masih baik-baik saja.

Tak hanya itu, Depe pun menyebut jika Rully sudah sepantasnya untuk bertemu dengan keluarganya apabila hubungan mereka berakhir. Mengingat, keduanya pun sudah memiliki rencana untuk menikah.

"Ya, kalau putus, harusnya ada orangtua yang bicara, kan soalnya sudah berkaitan sama orangtua. Jadi kalau aku pribadi selama ini apa kata orangtua aja, apa yang terbaik," jelas Dewi Perssik dalam akun YouTube.

Sementara itu, Depe sendiri mengungkapkan alasannya mengapa ia kini cukup jarang untuk bertemu atau tampil bersama kekasihnya. Menurutnya, ia dan Rully sama-sama memiliki kesibukan masing-masing.