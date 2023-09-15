Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Jawab Kabar Putus dari Rully

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:30 WIB
Dewi Perssik Jawab Kabar Putus dari Rully
Dewi Perssik diisukan putus (Foto: Instagram/dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik belakangan cukup jarang tampil dengan kekasihnya, Rully yang berprofesi sebagai seorang pilot. Jarangnya Depe tampil bersama kekasihnya membuat publik menduga jika hubungan asmara mereka telah kandas di tengah jalan.

Saat dikonfirmasi, mantan istri Saipul Jamil ini tampak membantah isu miring soal hubungannya dengan Rully. Ia bahkan menyebut bahwa hubungannya dengan Rully hingga kini masih baik-baik saja.

Tak hanya itu, Depe pun menyebut jika Rully sudah sepantasnya untuk bertemu dengan keluarganya apabila hubungan mereka berakhir. Mengingat, keduanya pun sudah memiliki rencana untuk menikah.

"Ya, kalau putus, harusnya ada orangtua yang bicara, kan soalnya sudah berkaitan sama orangtua. Jadi kalau aku pribadi selama ini apa kata orangtua aja, apa yang terbaik," jelas Dewi Perssik dalam akun YouTube.

Dewi Perssik

Sementara itu, Depe sendiri mengungkapkan alasannya mengapa ia kini cukup jarang untuk bertemu atau tampil bersama kekasihnya. Menurutnya, ia dan Rully sama-sama memiliki kesibukan masing-masing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/33/3191411/dewi_perssik-ZoJH_large.jpg
Klarifikasi Dewi Perssik Usai Dibully soal Bandingkan Bencana Aceh dan Lumajang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/33/3145185/dewi_perssik-NH4y_large.jpg
Berkurban Total 17 Sapi, Dewi Perssik: Saya Ini Banyak Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118420/dewi_perssik-LPhT_large.jpg
Dewi Perssik Bersyukur Bisa Jalani Ramadan Bersama sang Ibu yang Semakin Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/33/3091209/dewi_perssik-umKc_large.jpg
Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan Teman Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/33/3089381/dewi_perssik-D0x8_large.jpg
Marahnya Dewi Perssik Usai Dituding Pacaran dengan Brondong: Segitunya Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083526/dewi_perssik-zhLD_large.jpg
Dewi Perssik Mencak-Mencak soal Tuduhan Ditangkap karena Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement