Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinar Candy Tantang Nikita Mirzani Tanding Tinju Ulang

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |11:52 WIB
Dinar Candy Tantang Nikita Mirzani Tanding Tinju Ulang
Dinar Candy tantang Nikita Mirzani tanding tinju ulang. (Foto: Instagram/@dinar_candy)
A
A
A

JAKARTA - Dinar Candy baru saja menumbangkan Pamela Safitri dalam pertandingan tinju Holywings Sport Show (HSS) Series 3 beberapa waktu lalu. Mantan kekasih Ridho Ilahi ini tampil dominan hingga beberapa kali menjatuhkan Pamela dari awal ronde.

Usai mengalahkan Pamela, kini Dinar Candy sesumbar meminta rematch atau bertanding ulang dengan Nikita Mirzani. Karena sebelumnya, ia pernah kalah ketika melawan bintang film Comic 8 itu.

Duel tersebut dihelat di Holywings Sports Show, Jakarta pada 12 Juni 2022. Nikita Mirzani menang tipis dari Dinar Candy dengan selisih satu poin.

"Kemarin menang dan aku minta rematch sama Nikmir, kayaknya tinju aku udah jago sekarang jadi pengen rematch. Kalau Nikmir udah latihan dan aku lagi liburan, dia udah latihan lagi,"ungkap Dinar Candy saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023) kemarin.

"Aku kayaknya libur buat latihan tinju dua mingguan, pas terus aku lihat mati nih, Nikmir udah latihan lagi," sambung dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128811/dinar_candy-vtl1_large.jpg
Terlalu Bucin, Dinar Candy Gadaikan Sertifikat Rumah demi Hidupi Ko Apex di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122875/dinar_candy-vlqV_large.jpg
Alasan Dinar Candy Mau Jadi Ketua Pengajian Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/33/3099613/dinar_candy-Hex0_large.jpg
Kata Dinar Candy Soal Rumor Diceraikan Ko Apex Lewat Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090117/dinar_candy-gHis_large.jpg
Dinar Candy Sebut Ko Apex Dijadikan Tumbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026606/dinar-candy-bantah-hubungannya-asmaranya-retak-gegara-ko-apex-di-penjara-nMZ0W4xLU6.jpg
Dinar Candy Bantah Hubungan Asmaranya Retak Gegara Ko Apex Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023295/pacaran-dinar-candy-enggan-manfaatkan-kekayaan-ko-apex-Z3zO0XcPxt.jpg
Pacaran, Dinar Candy Enggan Manfaatkan Kekayaan Ko Apex
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement