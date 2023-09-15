Dinar Candy Tantang Nikita Mirzani Tanding Tinju Ulang

JAKARTA - Dinar Candy baru saja menumbangkan Pamela Safitri dalam pertandingan tinju Holywings Sport Show (HSS) Series 3 beberapa waktu lalu. Mantan kekasih Ridho Ilahi ini tampil dominan hingga beberapa kali menjatuhkan Pamela dari awal ronde.

Usai mengalahkan Pamela, kini Dinar Candy sesumbar meminta rematch atau bertanding ulang dengan Nikita Mirzani. Karena sebelumnya, ia pernah kalah ketika melawan bintang film Comic 8 itu.

Duel tersebut dihelat di Holywings Sports Show, Jakarta pada 12 Juni 2022. Nikita Mirzani menang tipis dari Dinar Candy dengan selisih satu poin.

"Kemarin menang dan aku minta rematch sama Nikmir, kayaknya tinju aku udah jago sekarang jadi pengen rematch. Kalau Nikmir udah latihan dan aku lagi liburan, dia udah latihan lagi,"ungkap Dinar Candy saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023) kemarin.

"Aku kayaknya libur buat latihan tinju dua mingguan, pas terus aku lihat mati nih, Nikmir udah latihan lagi," sambung dia.