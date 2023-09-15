Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Minta Verrell Bramasta Tinggalkan Gaya Hidup Mewah Jika Menang Pemilu 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:00 WIB
Venna Melinda Minta Verrell Bramasta Tinggalkan Gaya Hidup Mewah Jika Menang Pemilu 2024
Verrell Bramasta diminta tinggalkan gaya hidup mewah (Foto: Instagram/bramastavrl)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta memilih untuk ikut terjun ke dunia politik seperti orang tuanya. Terkait bergabungnya Verrell ke sebuah partai dan siap nyaleg di 2024, Venna Melinda pun memiliki sejumlah nasuhat untuk sang putranya.

Kepada awak media, mantan istri Ferry Irawan ini mengatakan bahwa Verrell harus siap untuk mengubah gaya hidupnya jika nanti terpilih menjadi seorang Caleg. Mengingat, putranya memang cukup lekat dengan penampilan serba branded.

"Saya selalu bilang sama Verrell, 'Kamu kalau nanti jadi politisi itu barang branded-branded harus ditinggalin semua. Harus kamu memposisikan diri sebagai wakil rakyat'," jelas Venna Melinda saat ditemui awak media di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Jelas itu lifestyle nya berubah cara berpikir berubah, karena apa yang kamu punya yang mewah mewah ini akan kamu tinggalkan'," sambungnya.

Verrell Bramasta dan Venna Melinda

Meski berbeda partai politik, tampaknya hal itu tak mengurangi dukungan Venna terhadap Verrell. Dia juga ingin membentuk sang anak menjadi calon pemimpin yang tampil sederhana jika nantinya mendapat mandat dari rakyat.

"Karena menjadi seorang politisi itu pintar bukan karena teori tapi pintar karena dia lebih sering berinteraksi dengan masyarakat," katanya.

Halaman:
1 2
