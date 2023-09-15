Nabilah Eks JKT48 Ungkap Cobaan yang Dialami Ketika Pertama Kali Berhijab

JAKARTA - Nabilah eks JKT48 kini memilih untuk berpenampilan tertutup. Ia kini bahkan tampil dengan menggunakan hijab, meski di awal niat baiknya tersebut Nabilah sempat mendapat sebuah 'cobaan'.

Bukan musibah, melainkan Nabilah mendapatkan tawaran endorsement baju. Padahal, dirinya sudah mantap ingin memakai hijab.

"Saat mau pakai hijab,langsung dikasih cobaan sama Allah. sebelum pakai kan endorsenya macam-macam ada baju clothing line, baju-baju shirt gitu lah terus nawarin lagu buat nabilah," ungkap Nabilah Ratna Ayu, dikutip dari YouTube The Sungkars, Jumat (15/9/2023).

Tak langsung menolak atau menerima, Nabilah pun memberikan penawaran. Dia bersedia jika diizinkan mempromosikan barang endorse dengan tetap memakai hijab.

Akan tetapi, lantaran pemilik produk tidak bersedia, Nabilah pun tegas menolak tawaran endorsement.

"Karena hari itu aku memutuskan pakai hijab, aku bilang boleh ga nabilah pakai hijab,terus dia bilang kalau ga pakai hijab dalam hati aku karena aku udah pengen (pakai hijab), aku tolak," jelasnya.

Menariknya, Nabilah sama sekali tak ragu untuk. menolak tawaran tersebut. Mengingat, ia sendiri sudah memiliki niat dan tekad kuat untuk mengenakan hijab.