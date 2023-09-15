Advertisement
HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Tak Ingin Putrinya Senasib Dengannya Soal Asmara

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |09:01 WIB
Pinkan Mambo Tak Ingin Putrinya Senasib Dengannya Soal Asmara
Pinkan Mambo khawatir dengan percintaan putrinya (Foto: Nurul/MPI)
JAKARTA - Pinkan Mambo mengaku tak mau ikut campur urusan asmara putrinya. Sebagai orang tua, Pinkan mengatakan bahwa dirinya membebaskan Michelle Ashley untuk memilih pasangan hidupnya sendiri.

Kendati demikian, Pinkan jelas memiliki kekhawatiran apabila kelak putrinya mengalami kegagalan yang sama seperti dirinya. Oleh karenanya, ia mengimbau pada Michelle untuk tetap waspada dengan siapapun pria yang dekat dengannya.

Saat ini, Michelle sendiri dirumorkan tengah dekat dengan Billy Syahputra. Terkait hal itu, Pinkan pun hanya bisa memberi pesan bahwa memilih pendamping hidup bukan perkara mudah, banyak hal yang menjadi pertimbangan, bukan hanya melihat dari kebaikan hatinya.

"Lihat (Billy)-nya di TV aja dan itu belum (kenal) kita kan, dia sih baik. Cuma untuk menjadi lebih jauh lagi ya gak mudah untuk kita melihat jangan seperti saya lah. Misalnya salah milih suami, tapi kita harus pintar apa yang saya alami jangan dialami balik," ungkap Pinkan Mambo baru-baru ini.

Pinkan Mambo

Pinkan juga menegaskan pernyataannya itu bukan berarti bermaksud agar Michelle waspada terhadap Billy. Ia lagi-lagi hanya tak ingin putrinya itu bernasib serupa dengan apa yang dialaminya.

"Bukan hati-hati, Billy baik tapi bukan cuma baik cari suami. Untuk jadi suami adalah banyak kriterianya, jangan sampai apa yang saya udah alami bukan bilang suami saya gak baik, saya gak pernah jelekin orang tapi untuk menjadi suami bukan cuma itu aja yang dipikir. Pokoknya gak semudah itulah intinya mengenal sosok seseorang," jelasnya.

Halaman:
1 2
