Fuji dan Asnawi Disebut Sudah Jadian, Saddil Ramdani Imbau Netizen Tak Lakukan Ini

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |08:30 WIB
Fuji dan Asnawi Disebut Sudah Jadian, Saddil Ramdani Imbau Netizen Tak Lakukan Ini
Fuji dan Asnawi disebut sudah jadian (Foto: Instagram/fuji_an)
JAKARTA - Fujianti Utami Putri dikabarkan tengah dekat dengan Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar. Beberapa kali keduanya pun kedapatan tampil bersama dan diabadikan dalam foto-foto ala paparazi.

Terkait hubungan Fuji dan Asnawi, Saddil Ramdani yang merupakan sahabat sekaligus pemain Timnas Indonesia akhirnya angkat bicara. Saat melakukan live TikTok, Saddil memberikan bocoran terkait hubungan sahabatnya dengan mantan Thariq Halilintar tersebut.

"Asnawi Fuji benar tidak?," tanya salah satu netizen.

"Benar to.. itu sudah," jawab Saddil dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @fujiasnawifans.

Usai memberikan klarifikasinya, Saddil pun memberikan imbauan agar orang-orang tak mengganggu hubungan Fuji dan Asnawi. Termasuk tak lagi untuk merekam kegiatan Fuji bersama Asnawi secara diam-diam lantaran dianggap melanggar privasi.

Fuji dan Asnawi

"Janganlah kalian ganggu, orang lagi jalan sama pasangan di video-video, di foto, apa sih kalian, lebay sekali. Biar apa orang lagi jalan, meet up, divideoin difotoin, kenapa alay kali kalian," tegasnya.

Sontak saja, ucapan Saddil langsung membuat penggemar Fuji bahagia. Apalagi sudah .. bulan lamanya Fuji menjomblo pasca-putus dari Thariq Halilintar.

