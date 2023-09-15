Pinkan Mambo Beri Tanggapan Terkait Rumor Kedekatan Putrinya dengan Billy Syahputra

JAKARTA - Michelle Ashley dikabarkan kini tengah dekat dengan Billy Syahputra. Terkait rumor kedekatan keduanya, Pinkan Mambo selaku ibu dari Michelle pun angkat bicara.

Kepada awak media, pelantun Kasmaran ini merasa tak perlu mengumbar soal restunya ke hadapan publik. Pasalnya, sebagai orang tua, Pinkan merasa bahwa urusan asmara sepenuhnya adalah hak dari putrinya.

"No comment lah gak perlu aku setuju apa gak, gak perlu saya publish ke temen-temen. Anyway itu hak Michelle mau sama siapa, go a head," ungkap Pinkan Mambo saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Mengenai sosok Billy, Pinkan Mambo mengaku tak mengenal adik mendiang Olga Syahputra tersebut secara personal. Ia pun mengaku hanya melihat sosok adik almarhum Olga Syahputra itu saat muncul di televisi.

Akan tetapi, jika dilihat secara sepintas, Pinkan menilai bahwa Billy adalah sosok yang baik. Namun, sifat baik saja tentu tidak cukup untuk menjadi pertimbangan memilih pendamping hidup.

Lebih lanjut, Pinkan pun berharap agar Michelle tidak memiliki nasib sama sepertinya yang sempat salah dalam memilih sosok suami. Sebagai ibu, ia pun berharap agar putrinya tidak sampai merasakan pahitnya kegagalan dalam berumah tangga sepertinya.

"Aku sih gak terlalu bergaul. Lihat nya di TV aja dan itu belum (kenal) kita kan dia sih baik. Cuma untuk menjadi lebih jauh lagi ya gak mudah untuk kita melihat jangan seperti saya lah. Misalnya salah milih suami, tapi kita harus pintar apa yang saya alami jangan dialami balik.