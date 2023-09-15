Dituding Tertawakan Upacara HUT RI hingga Dipolisikan, Mayang Minta Maaf

JAKARTA - Mayang Lucyana Fitri dilaporkan ke polisi oleh seorang pengacara bernama Jaenudin. Hal tersebut berkaitan dengan munculnya video yang diduga bahwa dirinya menertawakan upacara HUT RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2023 kemarin.

Tak mau jika aksinya dalam video tersebut terus menerus menjadi kesalahpahaman, putri Doddy Sudrajat ini akhirnya mengungkapkan permintaan maafnya. Bahkan ia sempat memberikan klarifikasi terkait kemunculan video ketika dirinya sedang tertawa bersama Lolly Unyu.

"Iya aku minta maaf kalau memang dirasa kurang elok dan kurang pantas. Mayang atas nama pribadi benar-benar minta maaf," ucap Mayang dalam acara Pagi-Pagi Ambyar, Kamis, 14 September 2023 kemarin.

"Aku tuh sama sekali nggak tahu kalau Kak Lolly videoin, jadi tuh kita sebenarnya lagi bercanda dan memang lagi ketawa-ketawa, tapi bukan menertawakan itu," lanjutnya.

Mayang pun menyebut bahwa dirinya hanya hormat saat mengikuti instruksi dari rekannya. Bukannya menertawakan upacara penurunan bendera seperti yang dituduhkan.