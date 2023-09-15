Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aksi Thariq Halilintar Berlari Demi Menemui Reza Artamevia Tuai Komentar Sinis

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |06:31 WIB
Aksi Thariq Halilintar Berlari Demi Menemui Reza Artamevia Tuai Komentar Sinis
Thariq Halilintar berlarian menghampiri Reza Artamevia (Foto: Instagram/thariqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar saat ini tengah menjadi sorotan. Setelah hubungan asmaranya dengan Fuji kandas, kini dirinya digosipkan tengah menjalin kedekatan dengan Aaliyah Massaid.

Menariknya, sang kakak ipar yakni Aurel Hermansyah, mengakui bahwa dirinyalah yang mencomblangi Thariq dan sahabatnya tersebut.

Sayang, hingga kini belum ada kepastian soal hubungan antara anak keempat dari keluarga Gen Halilintar tersebut dengan putri kedua Reza Artamevia.

Meski tak diketahui pasti soal status hubungan mereka, kedua belah keluarga sudah sempat bertemu bahkan bertegur sapa. Momen tersebut bahkan terjadi saat keluarga Gen Halilintar hadir di acara Mitoni calon anak kedua Aurel dan Atta.

Dalam kesempatan itu, Aaliyah Massaid sempat bertemu bahkan berkenalan dengan keluarga Thariq Halilintar. Ia bahkan sempat terlihat mencium tangan Lenggogeni Faruk, bertatap muka dan berkenalan dengan Halilintar Anofial Asmid, hingga mengobrol dengan dua kakak perempuan Thariq, Sohwa dan Sajidah.

Thariq Halilintar

Bukan cuma itu, dalam kesempatan tersebut anak keempat Gen Halilintar ini juga sempat bertemu dengan ibunda Aaliyah, Reza Artamevia. Dalam video yang diunggah akun Instagram @viral_seleb, Thariq yang mengenakan pakaian berwarna ungu tampak berlarian menghampiri pelantun Satu Yang Tak Bisa Lepas itu.

Setelah berada di hadapan Reza, Thariq pun langsung mencium tangan wanita 48 tahun tersebut dan bercipika-cipiki. Bahkan mantan istri mendiang Adjie Massaid tersebut sempat mengelus punggung Thariq.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
