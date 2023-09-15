Istri Latief Sitepu Meninggal Dunia, Wulan Guritno Jalani Pemeriksaan di Bareskrim

JAKARTA - Aktor senior Latief Sitepu datang dengan kabar duka. Sang istri, Lailiwaty Hasibuan, mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis, 14 September 2023 pukul 06.52 WIB.

Saat dikonfirmasi secara langsung, pemeran Haji Muhidin di sinetron Tukang Bubur Naik Haji ini mengatakan bahwa istrinya meninggal dunia secara mendadak. Bahkan kondisi istrinya mulai menurun usai menjalani sarapan pagi.

Pria 81 tahun ini menyebut jika istrinya sempat mengeluh lemas dan merasakan sakit di bagian dada sebelah kiri. Kondisi tersebut dialaminya sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir pagi ini.

"Ibu itu meninggal mendadak ya. Kami bangun subuh, terus ibu sarapan. Kemudian, ibu merasa dada kirinya sakit," ujar Latief Sitepu saat ditemui di rumah duka berada di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

"Ibu sudah tiduran dan meregangkan tangannya. Terus ibu pegang tangan saya. Saya minta dilepas dan pas dilepas sudah lemas. Pas sampai rumah sakit, pas di cek sudah nggak ada. Kemungkinan pas di jalan sudah tidak ada lagi," lanjutnya.

Setelah dinyatakan meninggal dunia, istri Latief Sitepu langsung dimakamkan di TPU Pondok Ranggon dan diletakkan satu liang lahat dengan anak pertamanya.

Sementara itu, Wulan Guritno akhirnya menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan promosi situs judi online, Sakti123. Ia diketahui berada di dalam ruangan selama 6 jam, sebelum akhirnya diperbolehkan untuk pulang, setelah menjalani pemeriksaan, sekitar pukul 17.10 WIB.

Sebelum keluar dan menemui awak media, tampak belasan polisi mengatur posisi awak media yang siap mewawancarai sang aktris. Pengawalan ketat pun berlanjut ketika Wulan muncul dihadapan publik.

BACA JUGA: Wulan Guritno Senang Bisa Klarifikasi Kasus Promosikan Situs Judi Online

Dihadapan media, Wulan mengaku senang bisa datang ke Bareskrim dan memberikan keterangannya terkait dugaan keterlibatannya dalam promosi situs judi online. Sayang, ia tak bisa banyak memberikan klarifikasi lantaran harus segera bersiap menjadi salah satu pembaca nominasi di Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2023.