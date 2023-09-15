Advertisement
Sinopsis Film Demolition Man, Pertarungan Abadi Sylvester Stallone vs Wesley Snipes

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |23:02 WIB
Sinopsis Film Demolition Man, Pertarungan Abadi Sylvester Stallone vs Wesley Snipes
Sinopsis Film Demolition Man (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Demolition Man akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Demolition Man adalah sebuah film aksi fiksi ilmiah Amerika tahun 1993 yang disutradarai oleh Marco Brambilla.

Film ini dibintangi oleh Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, dan Nigel Hawthorne. Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 62% berdasarkan 42 ulasan, dengan rating rata-rata 5.60/10.

Sinopsis Film Demolition Man

Sinopsis Film Demolition Man

Sylvester Stallone berperan sebagai John Spartan, seorang petugas polisi yang berani mengambil risiko, Setelah upaya yang gagal untuk menyelamatkan sandera dari penguasa kejahatan jahat Simon Phoenix (Snipes), mereka berdua dijatuhi hukuman pembekuan kriogenik pada tahun 1996.

Phoenix dicairkan untuk sidang pembebasan bersyarat pada tahun 2032, namun lolos. Masyarakat telah berubah dan semua kejahatan tampaknya telah dihilangkan. Karena tidak mampu menghadapi penjahat berbahaya seperti Phoenix, pihak berwenang membangunkan Spartan untuk membantu menangkapnya lagi.

