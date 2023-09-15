Film Satu Hari dengan Ibu Sukses Bikin Penonton Kesulitan Tahan Air Mata

Film Satu Hari Dengan Ibu beri edukasi untuk menyayangi keluarga (Foto: Dok Ruang 29 Pictures)

JAKARTA - Film Satu Hari Dengan Ibu (Sahdu) siap ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia mulai 21 September 2023 mendatang. Jelang penayangannya, film besutan rumah produksi Ruang 29 Pictures ini menggelar gala premier di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis, 14 September 2023 kemarin.

Dalam acara tersebut, sejumlah publik figur, kritikus, pemerhati film nasiona, media, hingga masyarakat umum tampak hadir untuk menyaksikan film yang dibintangi oleh Chand Kelvin, Vonny Anggraini, Vebby Palwinta, Muzzaki Ramdhan, Aulia Al Azizi, Hifdzi Khoir, M.Rizky, Rizal Armada, Ifan Govinda, Ricky Perdana, dan Cupink Topan ini. Menariknya, para tamu undangan yang hadir terlihat sulit untuk menahan tangis mereka ketika menyaksikan film Sahdu.

Dude Harlino dan Alyssa Soebandono sebagai salah satu undangan pun tampak memberikan dukungan serta harapan untuk film garapan sutradara Muhammad Amrul Ummami. Pasalnya di film ini, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik, terutama untuk mencintai orang tua, khususnya ibu.

"Film ini jadi satu cara menyiarkan pesan kebaikan dengan cara (dakwah) yang berbeda film ini mengajarkan dan mengingatkan kita untuk lebih cinta kepada ibu kita, tidak hanya dari sisi anak ke ibu, tetapi mengajarkan juga gimana caranya dari sisi orang tua kepada anaknya untuk saling mencintai, saling menjaga, saling mengingatkan, dan tidak pernah putus doa," ujar Dude Harlino.

Hal sama juga diungkapkan oleh Billy Syahputra. Adik mendiang Olga Syahputra ini bahkan menyebut bahwa ada banyak sekali edukasi yang ditampilkan di film Sahdu.

“Mantap sekali. Banyak sekali edukasi-edukasi yang harus kita ambil dalam film ini. So, buat kalian semua yang pasti sayang sama orang tuanya khususnya ibu, kalian wajib menonton Satu Hari Dengan Ibu di bioskop-bioskop kesayangan!," paparnya.

Sementara itu, Deddy Mizwar yang merupakan aktor sekaligus sutradara juga memberikan dukungannya untuk film Sahdu. Bahkan ia memberikan pujian terhadap para sineas yang bergabung di film ini, lantaran mampu membuat film yang sarat akan nilai budaya dan memiliki pesan kebaikan.

"Saya sangat yakin bahwa dalam dunia perfilman, ini bukan semata-mata tentang apakah sebuah karya dianggap 'baik' atau 'buruk', tetapi lebih kepada perjalanan yang tak ternilai untuk tumbuh dan berkembang. Latihan membuat sempurna, dan konsistensi adalah kuncinya. Bakat-bakat muda kami sedang merintis jalan mereka menuju kehebatan, dan setiap proyek, terlepas dari kesuksesan yang dirasakan, berkontribusi pada evolusi artistik mereka," papar Deddy Mizwar.