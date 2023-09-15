Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Vidi Aldiano Siap Comeback dengan Nama Baru

Melati Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |05:30 WIB
Vidi Aldiano Siap Comeback dengan Nama Baru
Vidi Aldiano siap comeback dengan nama baru. (Foto: Instagram/@vidialdiano)
A
A
A

JAKARTA - Belasan tahun sudah Vidi Aldiano menjajaki industri musik Tanah Air. Nama 'Vidi Aldiano' nyaring terdengar di telinga masyarakat Indonesia sejak membawa single Nuansa Bening.

Hingga kini pemilik nama asli Oxavia Aldiano masih terus berada di bidang tarik suara dan tak lama lagi, lewat hashtag #VidiComeback2023, dipastikan suami Sheila Dara ini siap meluncurkan karya musik terbaru.

"Comeback ini menjadikan gue sebagai musisi yang baru, diri gue yang baru, dengan lagu yang baru, produksi musik yang pertama kali gue lakukan," ungkap Vidi Aldiano, dikutip dari press release yang diterima pada Jumat (15/9/2023).

Vidi Aldiano mengatakan ini menjadi perjalanannya menuju EP baru dengan konsep full berbahasa Inggris.

Ada yang menarik dari comeback-nya seorang Vidi. Setelah 15 tahun dikenal dengan nama 'Vidi Aldiano', ia sebentar lagi akan memangkas nama belakang tersebut.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
