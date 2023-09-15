Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Musisi Indonesia Terkenal yang Dulunya Backing Vocal

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |04:30 WIB
5 Musisi Indonesia Terkenal yang Dulunya Backing Vocal
Musisi Indonesia terkenal yang dulunya backing vocal. (Foto: Raisa Andriana/Instagrram/@raisa6690)
A
A
A

MUSISI Indonesia terkenal yang dulunya backing vocal. Kerja keras mereka akhirnya berbuah manis hingga menciptakan ketenaran di industri musik Tanah Air.

Dahulu, para musisi ini tak terlalu terlihat karena berperan sebagai backing vocal dari penyanyi atau band-band yang sudah populer. Kini, keberadaan mereka diakui dan penampilannya selalu ditunggu penggemarnya.

Berikut ini Okezone ulas 5 musisi Indonesia terkenal yang dulunya backing vocal, melansir berbagai sumber pada Sabtu (16/9/2023).

1. Raisa

Raisa dahulu adalah backing vocal untuk RAN dalam acara Java Jazz Festival pada 2008. Perkenalannya dengan Asta, salah satu personelnya, membuka kesempatan Raisa mengenal label Universal Music.

Paras rupawan dan suara syahdu mampu melejitkan nama Raisa secara perlahan tapi pasti. Bahkan, ia akhirnya sukses menggelar konser tunggal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Februari 2023.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement