5 Musisi Indonesia Terkenal yang Dulunya Backing Vocal

MUSISI Indonesia terkenal yang dulunya backing vocal. Kerja keras mereka akhirnya berbuah manis hingga menciptakan ketenaran di industri musik Tanah Air.

Dahulu, para musisi ini tak terlalu terlihat karena berperan sebagai backing vocal dari penyanyi atau band-band yang sudah populer. Kini, keberadaan mereka diakui dan penampilannya selalu ditunggu penggemarnya.

Berikut ini Okezone ulas 5 musisi Indonesia terkenal yang dulunya backing vocal, melansir berbagai sumber pada Sabtu (16/9/2023).

1. Raisa

Raisa dahulu adalah backing vocal untuk RAN dalam acara Java Jazz Festival pada 2008. Perkenalannya dengan Asta, salah satu personelnya, membuka kesempatan Raisa mengenal label Universal Music.

Paras rupawan dan suara syahdu mampu melejitkan nama Raisa secara perlahan tapi pasti. Bahkan, ia akhirnya sukses menggelar konser tunggal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Februari 2023.