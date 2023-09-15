Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

White Chorus Ajak Penonton Anjungan Sarinah Terhanyut Dalam Alunan Musik Pop Elektronik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |20:33 WIB
White Chorus Ajak Penonton Anjungan Sarinah Terhanyut Dalam Alunan Musik Pop Elektronik
White Chorus di Music Zone by Okezone Radio (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - White Chorus sukses menghibur penonton acara Music Zone by Okezone Radio, yang digelar secara live di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat pada Jumat, (15/9/2023).

Duo musik elektronik asal Bandung ini sukses membuat suasana malam itu tampak hidup lewat tiga lagu andalan mereka, yakni This Feeling, Amarah, dan Disappear.

Lewat lagu pertama yang dibawakan, sang vokalis Clara Friska Adinda dan gitaris Emir Agung Mahendra mengajak penonton ikut merasakan perasaan berbunga-bunga dengan nuansa musik nan ceria.

White Chorus Ajak Penonton Anjungan Sarinah Terhanyut Dalam Alunan Musik Pop Elektronik

Lalu, pada lagu kedua, White Chorus membawakan salah satu lagu mereka yang satu-satunya menggunakan bahasa Indonesia.

Di penampilan terakhir, Clara dan Emir mengajak penonton galau-galauan bareng lewat lagu Disappear. Penonton lantas ikut terhanyut dalam alunan musik bernuansa pop elektronik namun mengandung lirik nan galau.

“Jadi lagu ini dari album pertama kita yang dirilis pada 2021 lalu. Ceritanya tentang masa lalu. Lagi-lagi soal mantan ya,” ujar Emir.

Diketahui, White Chorus sempat merilis mini album bertajuk Happy Sad pada 12 April 2019 dan dilanjutkan dengan album perdana yakni Fastfood di 2 Juli 2021.

