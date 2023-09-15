Advertisement
MUSIK

Profil I Wayan Balawan: Gitaris Profesional yang Jadi Juri Live Audition Trending Star di Dewata Bali

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |17:14 WIB
Profil I Wayan Balawan, juri Trending Star (Foto: Ist)
Profil I Wayan Balawan, juri Trending Star (Foto: Ist)
JAKARTA - Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mencetak musisi berbakat yang mendunia. Salah satu nama yang patut disebutkan dalam pantheon musisi Indonesia adalah I Wayan Balawan, seorang gitaris beraliran jazz. Berkat kepiawaiannya dalam memetik senar gitar, I Wayan Balawan didapuk menjadi salah satu juri untuk memilih peserta 30 besar Trending Star di #DewataBali.

I Wayan Balawan lahir pada tanggal 10 Agustus 1973 di Denpasar, Bali. Sejak usia dini, ia menunjukkan minat yang besar dalam musik, terutama dalam dunia gitar. Balawan belajar secara otodidak dan dengan cepat menguasai alat musik tersebut. Bakatnya yang luar biasa segera mencuri perhatian banyak orang.

I Wayan Balawan dikenal karena pendekatannya yang inovatif terhadap gitar. Dia menggabungkan teknik gitar klasik dengan musik tradisional Bali dan modern jazz, menciptakan gaya yang sangat unik dan mengesankan. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan teknik tapping ganda yang kompleks, yang menghasilkan suara yang sulit ditiru oleh gitaris lain.

Balawan memulai karier profesionalnya di dunia musik pada tahun 1990-an. Dia bermain dengan beberapa band lokal di Bali sebelum pindah ke Jakarta untuk mengejar karir musiknya lebih lanjut. Di Jakarta, dia mulai bekerja dengan berbagai musisi terkenal dan merilis beberapa album solo yang sangat sukses.

Keberhasilan Balawan tidak hanya terbatas pada Indonesia. Dia telah tampil di berbagai festival musik internasional, seperti Java Jazz Festival, Montreal Jazz Festival, dan banyak lagi. Musiknya telah menginspirasi banyak gitaris di seluruh dunia dan mendapatkan pengakuan internasional yang layak.

Beberapa album terkenal I Wayan Balawan antara lain Magic Finger dan Bali Lounge. Album-album ini mencerminkan keterampilan komposisi dan permainan gitar yang luar biasa, dan mereka telah diterima dengan baik oleh penggemar musik dari berbagai latar belakang.

I Wayan Balawan tidak hanya dikenal karena bakat musiknya, tetapi juga karena kemampuannya untuk menginspirasi generasi muda. Dia sering memberikan kelas dan seminar musik untuk berbagi pengetahuannya dan memotivasi para pemuda yang ingin mengejar karier dalam musik.

