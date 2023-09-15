Glenn Samuel Rilis Single Terbaru Berjudul Will U?

JAKARTA - Glenn Samuel, kembali menggetarkan dunia musik dengan rilis single terbarunya yang sangat dinantikan, Will U?. Setelah sukses besar dengan dua single sebelumnya sebagai musisi independen, Tatap Aku Sebentar dan Sang Perisau, Glenn Samuel kini kembali mengukir namanya dalam industri musik Indonesia dengan single ketiganya bertajuk Will U? pada 19 September 2023.

Berperan sebagai pencipta lagu sekaligus produser, lagu Will U? mengusung genre R&B. Dalam memproduksi lagu, Glenn juga dibantu oleh Hein Christian (ex keyboardist Ziva Magnolya) dan Devinza kendranata (gitaris Raisa dan Agnez Mo).

Uniknya, “Will U?” ditulis berdasarkan kisah cinta dari mendiang Oma dan Opa Glenn Sendiri. Dan secara garis besar, lagu ini berkisah tentang pernyataan rasa sayang yang begitu besar, tulus, hingga saling berjanji untuk hidup setia selamanya hingga maut memisahkan.

“Lagu ini terinspirasi dari kisah mendiang Oma dan Opa saya tentang cinta sejati mereka hingga maut memisahkan. Ketika Oma saya meninggal di samping Opa saya, beliau langsung shock dan 2 hari kemudian Opa saya ikut menyusul kepergian istrinya. Benar-benar cinta sejati janji setia hingga maut memisahkan,” ungkap Glenn.

Terkait Music Video yang akan dirilis, Glenn mengatakan bahwa MV Will U? diangkat berdasarkan point of view sepasang kekasih yang saling jatuh cinta dan memutuskan hidup bahagia selamanya.

Dengan rilisnya single ketiga Glenn Samuel sebagai musisi independen, ia berharap bahwa Will U? bisa mewakili perasaan setiap insan yang sedang jatuh cinta.

“Semoga lagu ini dapat mewakilkan kalian semua yang sedang jatuh cinta dan menemukan pasangan hidup sejati kalian. Dan semoga lagu ini bisa menjadi saksi banyak pasangan yang mengikat janji setia selamanya,” tutup Glenn.

Nantikan debut single ketiga Glenn Samuel yang akan dirilis pada 19 September 2023 di seluruh platform musik digital, serta Music Videonya yang akan dirilis eksklusif hanya di YouTube Channel Glenn Samuel.

