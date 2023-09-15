Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Cara Ini Bisa Kamu Ikuti untuk Tingkatkan Views di Konten Bermusik YouTube

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:51 WIB
5 Cara Ini Bisa Kamu Ikuti untuk Tingkatkan Views di Konten Bermusik YouTube
Cara tingkatkan konten musik di Youtube (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - YouTube telah menjadi platform utama bagi musisi dan artis untuk membagikan karya musik mereka kepada dunia. Namun, dengan jutaan video yang diunggah setiap hari, bersaing untuk mendapatkan perhatian penonton bisa menjadi tugas yang menantang. Ratusan hingga ribuan musisi menyuguhkan karya-karya original serta uniknya dan berusaha mendapatkan audiensnya sendiri. Beragam konten musik dapat kita temukan di platform YouTube, salah satunya cover lagu dengan gaya musisinya masing-masing. Berikut adalah lima cara agar video musik banyak mendapatkan views di YouTube:

5 Cara Ini Bisa Kamu Ikuti untuk Tingkatkan Views di Konten Bermusik YouTube

1. Ajak Teman atau Musisi Lain untuk Duet/Collab

Mengajak musisi lain yang memiliki ciri khas bermusik yang berbeda dengan kita dapat membuat konsep bermusik kita berbeda dari yang biasanya. Di samping itu, kita juga dapat memperluas jangkauan audiens, menciptakan sesuatu yang baru, hingga mendapatkan inspirasi dari rekan seniman.

2. Pilih Lagu yang Sedang Trending

Dalam dunia musik, kesempatan untuk mendapatkan perhatian besar bisa datang ketika kita memilih lagu yang sedang trending. Memanfaatkan tren musik yang populer dapat membantu kita menarik audiens yang lebih besar, meningkatkan pengikut, dan meningkatkan visibilitas di platform seperti YouTube. Untuk melihat lagu-lagu yang saat ini sedang trending, kita bisa cek melalui Instagram atau YouTube Channel salah satu label musik di Indonesia yaitu HITS Records.

3. Membuat Jadwal Upload

Ketika kita menciptakan konten musik di YouTube, konsistensi dalam mengunggah video adalah kunci kesuksesan. Dengan memiliki jadwal upload yang baik, kita dapat membangun audiens yang setia, meningkatkan visibilitas Channel, dan mencapai hasil yang lebih baik.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement