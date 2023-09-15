5 Cara Ini Bisa Kamu Ikuti untuk Tingkatkan Views di Konten Bermusik YouTube

JAKARTA - YouTube telah menjadi platform utama bagi musisi dan artis untuk membagikan karya musik mereka kepada dunia. Namun, dengan jutaan video yang diunggah setiap hari, bersaing untuk mendapatkan perhatian penonton bisa menjadi tugas yang menantang. Ratusan hingga ribuan musisi menyuguhkan karya-karya original serta uniknya dan berusaha mendapatkan audiensnya sendiri. Beragam konten musik dapat kita temukan di platform YouTube, salah satunya cover lagu dengan gaya musisinya masing-masing. Berikut adalah lima cara agar video musik banyak mendapatkan views di YouTube:

1. Ajak Teman atau Musisi Lain untuk Duet/Collab

Mengajak musisi lain yang memiliki ciri khas bermusik yang berbeda dengan kita dapat membuat konsep bermusik kita berbeda dari yang biasanya. Di samping itu, kita juga dapat memperluas jangkauan audiens, menciptakan sesuatu yang baru, hingga mendapatkan inspirasi dari rekan seniman.

2. Pilih Lagu yang Sedang Trending

Dalam dunia musik, kesempatan untuk mendapatkan perhatian besar bisa datang ketika kita memilih lagu yang sedang trending. Memanfaatkan tren musik yang populer dapat membantu kita menarik audiens yang lebih besar, meningkatkan pengikut, dan meningkatkan visibilitas di platform seperti YouTube. Untuk melihat lagu-lagu yang saat ini sedang trending, kita bisa cek melalui Instagram atau YouTube Channel salah satu label musik di Indonesia yaitu HITS Records.

3. Membuat Jadwal Upload

Ketika kita menciptakan konten musik di YouTube, konsistensi dalam mengunggah video adalah kunci kesuksesan. Dengan memiliki jadwal upload yang baik, kita dapat membangun audiens yang setia, meningkatkan visibilitas Channel, dan mencapai hasil yang lebih baik.