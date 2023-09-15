Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kisah Ahmad Dhani Minta Penonton Pulang Gara-Gara Ari Lasso Tak Datang Konser Dewa 19

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:46 WIB
Kisah Ahmad Dhani Minta Penonton Pulang Gara-Gara Ari Lasso Tak Datang Konser Dewa 19
Kisah Ahmad Dhani minta penonton pulang gara-gara Ari Lasso tak datang konser Dewa 19. (Foto: Instagram/@ari_lasso)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Ahmad Dhani minta penonton pulang gara-gara Ari Lasso tak datang konser Dewa 19 menarik untuk diulas. Sejak dibentuk pada 1986, grup band asal Surabaya ini telah mengalami banyak hal.

Mulai dari bongkar pasang personel, jeratan narkoba, hingga kejadian lucu dan tak terduga yang terjadi di atas panggung. Salah satu kejadian tersebut adalah saat Dhani meminta penonton untuk pulang.

Kisah Ahmad Dhani minta penonton pulang gara-gara Ari Lasso tak datang konser Dewa 19 pernah diceritakan sang maestro dalam kanal Youtube Gofar Hilman yang tayang pada 26 Maret 2021.

Dalam video tersebut, ayah Al, El, dan Dul ini menceritakan kejadian yang terjadi di era 1990-an pada saat Dewa 19 manggung di Lampung. Sebagai informasi, pada era tersebut posisi vokalis Dewa 19 masih diisi oleh Ari Lasso.

Dhani berkisah jika saat itu sudah ada banyak penonton yang memadati venue, namun Ari Lasso tak kunjung hadir.

“Pernah, penonton sudah banyak dia enggak ada, lagi main di Lampung waktu itu,” kata Dhani.

Halaman:
1 2
