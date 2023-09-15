Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mahalini Hingga Taeyang Ramaikan LMAC Music ForAll Fest 2023, Throwback Sekarang di TREBEL!

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |15:15 WIB
Mahalini Hingga Taeyang Ramaikan LMAC Music ForAll Fest 2023, Throwback Sekarang di TREBEL!
Throwback LMAC Music Forall Fest 2023 di Trebel Music (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - PCD atau kepanjangan dari Post Concert Depression adalah kata yang sering diungkapkan anak muda terutama Gen-Z untuk menunjukkan perasaan sedih dan hampa setelah menghadiri konser tertentu. Hal itulah yang dirasakan oleh penonton saat menghadiri LMAC Music ForAll Fest 2023.

Mahalini menyanyikan beberapa lagu yang mendapatkan riuh penonton utamanya pada lagu Melawan Restu. Tak hanya itu, penampilan spesial dari Taeyang BIGBANG juga sangat ditunggu oleh penggemarnya di Indonesia. Dibuka dengan lagu Vibe versi ballad, dan beberapa lagu hits lainnya, berhasil membuat penonton berteriak histeris dan susah move on lho!

 Mahalini Hingga Taeyang Ramaikan LMAC Music ForAll Fest 2023, Throwback Sekarang di TREBEL!

TREBEL sebagai aplikasi musik yang membebaskan orang untuk mendengar lagu tanpa bayar pun hadir di LMAC. “TREBEL hadir di sini ingin memberi edukasi dan informasi juga untuk seluruh pengunjung bahwa sambil nunggu konser, mereka juga bisa hafalin lagu Mahalini, Taeyang, Rizky Febian dll supaya pas konser mereka udah ready nyanyi bareng. Semuanya bisa diakses di TREBEL tanpa bayar selamanya.” ucap Dimas Dwiputra selaku Head of Brand Marketing TREBEL Music Indonesia

Gimana, belum bisa move on kan acara LMAC Music ForAll Fest di tahun ini?

Ingin mengoleksi lagu-lagu di playlist LMAC dengan GRATIS & LEGAL? Download aplikasi musik TREBEL di App Store/Play Store, lalu download album LMAC dengan GRATIS, dan dengarkan secara OFFLINE kapanpun kamu mau!

Playlist LMAC Indonesia di aplikasi TREBEL Musik yang siap didownload gratis dan didengarkan secara tanpa internet

