Serial Temen Ngekost Episode Perdana, Abun Sungkar Ingin Hidup Mandiri

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |11:53 WIB
Serial Temen Ngekost Episode Perdana, Abun Sungkar Ingin Hidup Mandiri
Abun Sungkar Serial Temen Ngekost (foto: ist)
JAKARTA – Original Vision+ Temen Ngekost kini telah tayang dengan episode perdananya. Untuk menyaksikan serial bergenre drama dan komedi ini, Anda bisa mengakses link ini.

Temen Ngekost diperankan oleh Abun Sungkar sebagai Kai, Amel Carla sebagai Yasmin, Arya Mohan sebagai Raffi, Bobby Samuel sebagai Opay, Valeria Stahl sebagai Dian, Ruth Marini sebagai Elin, Ebel Cobra sebagai Elang, Rahmet Ababil sebagai Armand, Zoul Pandjoul sebagai Jose, Felitsa Andreca sebagai Lina, Ence Bagus sebagai Babeh Rahman, Megi Irawan sebagai Jaki, Prilly Latuconsina sebagai Prilly, Umay Shahab sebagai Aldo, hingga Aldi Taher sebagai Robin Hope.

 Serial Temen Ngekost Episode Perdana, Abun Sungkar Ingin Hidup Mandiri

Temen Ngekost bercerita tentang keseharian penghuni rumah kost di daerah Jakarta Selatan yang bernama South House. Kost ini dikelola oleh Babeh Rahman dan putrinya, Yasmin.

Suatu hari, kost itu kedatangan seorang content creator dari Situbondo yang bernama Kai. Di sana, Kai bertemu dengan berbagai penghuni kost dengan sifat dan latar belakang yang beragam, mulai dari Raffi yang blak-blakan, Dian yang merupakan seorang pemilik toko online, hingga pasangan Elin dan Elang yang mesra namun kerap bertengkar.

Kai mendapatkan sebuah kamar yang terletak di dekat bagian luar kost, dan sejauh ini, ia cukup puas dengan suasana kost di sana. Namun, ia tak menyangka bahwa kisahnya sebagai penghuni kost itu akan penuh warna, dengan berbagai suka duka yang akan ia alami ke depannya.

