TV SCOOP

Drama Tissa Biani di Balik Layar CinLock: Love, Camera, Action Episode 4

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |11:33 WIB
Drama Tissa Biani di Balik Layar CinLock: Love, Camera, Action Episode 4
Tissa Biani di Serial Cinlock: Live Camera Action (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA Vision+ dan Studio Antelope menghadirkan serial CinLock: Love, Camera, Action. Episode baru tayang setiap minggunya. Anda bisa menyaksikan kisahnya melalui link ini.

CinLock: Love, Camera, Action menghadirkan berbagai aktor serta aktris berbakat asal Indonesia seperti Tissa Biani sebagai Lala, Yusuf Mahardika sebagai Jun, Diandra Agatha sebagai Jessica, Omara Esteghlal sebagai Reyhan, Wavi Zihan sebagai Ute, dan masih banyak lagi.

Drama Tissa Biani di Balik Layar CinLock: Love, Camera, Action Episode 4

Serial CinLock: Love, Camera, Action menceritakan kisah Lala, seorang mahasiswi jurusan film yang berambisi untuk menjadi seorang produser ternama. Ia mengejar mimpinya dengan cara mengikuti sebuah produksi film di kampusnya agar bisa masuk ke festival film ternama.

Di episode keempatnya, Lala dekat dengan Reyhan, putra seorang sutradara terkenal yang menunjuknya menjadi produser untuk film buatannya yang berjudul Larung, namun kehidupannya sebagai seorang produser ternyata tak seindah itu.

Akibat pertengkaran hebat, Jun, creative director yang sebelumnya ada di tim mereka memutuskan untuk keluar. Lala pun putus asa dan harus berjuang memproduksi film itu tanpa bantuan Jun, dengan Reyhan yang terkesan acuh tak acuh mengenai kepergiannya.

Di sisi lain, Lala justru terseret drama lain mengenai hubungan Reyhan dengan Ute, mantan kekasih Reyhan yang juga senior Lala.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kisah lengkapnya di CinLock: Love, Camera, Action di Vision+!

