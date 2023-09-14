TV Love Cinema Episode 8, Kisah Tak Terduga Wanita saat Menerima VCS

JAKARTA – Serial Vision+ TV Love Cinema kini telah tayang dengan 8 kisah romantis yang berlatar di Pulau Bali. Anda bisa menyaksikannya seluruh episode melalui link ini.

TV Love Cinema dibintangi oleh berbagai aktor dan aktris muda Indonesia seperti Indira Ayu Maharani (Inayma), Teuku Rekaldi, Cathy Fakandi, Bobie Antonio, Shandy William, Adil Luca, dan Nabila Atmaja. Di setiap episodenya, mereka memerankan karakter yang berbeda-beda.

TV Love Cinema kali ini berjudul VCS yang dibintangi oleh dua pemeran utama, yaitu Nabila Atmaja sebagai Vivi dan Adil Luca sebagai Adam.

Episode kali ini menceritakan, Adam merupakan seorang pengusaha muda yang mapan. Suatu hari, saat ia sedang merasa kesepian, temannya yang bernama Alex menyarankannya untuk mencoba layanan VCS. Alex sendiri merupakan seseorang yang kerap menggunakan layanan itu.

Di sisi lain, Vivi merupakan seorang gadis yang sedang berusaha mencari uang untuk membayar biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Ia lalu diajak temannya untuk menjajakan layanan VCS, dan di sanalah ia bertemu dengan Adam.

Adam yang baru pertama kali mencoba VCS pun tak tahu harus berbuat apa dan justru menceritakan semua masalahnya kepada Vivi. Karena merasa nyaman, ia lalu menjadi pelanggan tetap Vivi, hingga suatu hari, mereka memutuskan untuk bertemu.

