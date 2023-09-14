Audisi X Factor Indonesia 2023 Siap Cari Bakat Baru di Medan, Intip Persyaratannya!

JAKARTA - Setelah sukses audisi di berbagai kota di pulau Jawa, pencarian bakat-bakat baru Indonesia dengan faktor X masih berlanjut. Kini Audisi X Factor Indonesia bergeser ke pulau Sumatera, yaitu di kota Medan.
Audisi ini akan diadakan di Medan International Convention Center, Jl. Gagak Hitam No.1, Sei Sikambing B, Medan pada 16-17 September 2023. X Factor Indonesia siap untuk mencari penyanyi yang memiliki Factor X.
Kamu bisa langsung datang ke lokasi Audisi jika kamu memiliki karakteristik di bawah ini:
- Suka bernyanyi
- Punya karakter vokal yang unik
- Berpenampilan menarik
Dengan persyaratan sebagai berikut:
- Usia minimal 15 tahun
- Bernyanyi solo atau grup
- Membawa kartu identitas