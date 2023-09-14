Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Audisi X Factor Indonesia 2023 Siap Cari Bakat Baru di Medan, Intip Persyaratannya!

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |10:58 WIB
Audisi X Factor Indonesia 2023 Siap Cari Bakat Baru di Medan, Intip Persyaratannya!
Audisi X Factor Indonesia 2023 di Medan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Setelah sukses audisi di berbagai kota di pulau Jawa, pencarian bakat-bakat baru Indonesia dengan faktor X masih berlanjut. Kini Audisi X Factor Indonesia bergeser ke pulau Sumatera, yaitu di kota Medan.

Audisi ini akan diadakan di Medan International Convention Center, Jl. Gagak Hitam No.1, Sei Sikambing B, Medan pada 16-17 September 2023. X Factor Indonesia siap untuk mencari penyanyi yang memiliki Factor X.

Kamu bisa langsung datang ke lokasi Audisi jika kamu memiliki karakteristik di bawah ini:

- Suka bernyanyi

- Punya karakter vokal yang unik

- Berpenampilan menarik

Dengan persyaratan sebagai berikut:

- Usia minimal 15 tahun

- Bernyanyi solo atau grup

- Membawa kartu identitas

Halaman:
1 2
