Audisi X Factor Indonesia 2023 Siap Cari Bakat Baru di Medan, Intip Persyaratannya!

JAKARTA - Setelah sukses audisi di berbagai kota di pulau Jawa, pencarian bakat-bakat baru Indonesia dengan faktor X masih berlanjut. Kini Audisi X Factor Indonesia bergeser ke pulau Sumatera, yaitu di kota Medan.

Audisi ini akan diadakan di Medan International Convention Center, Jl. Gagak Hitam No.1, Sei Sikambing B, Medan pada 16-17 September 2023. X Factor Indonesia siap untuk mencari penyanyi yang memiliki Factor X.

Kamu bisa langsung datang ke lokasi Audisi jika kamu memiliki karakteristik di bawah ini:

- Suka bernyanyi

- Punya karakter vokal yang unik

- Berpenampilan menarik

Dengan persyaratan sebagai berikut:

- Usia minimal 15 tahun

- Bernyanyi solo atau grup

- Membawa kartu identitas