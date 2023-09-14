Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Erie Suzan Puji Penampilan Nelvi dan Sam di Perang Bintang KDI 2023

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:43 WIB
Erie Suzan Puji Penampilan Nelvi dan Sam di Perang Bintang KDI 2023
Penampilan Nelvi dan Sam di Perang Bintang KDI 2023. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Tantangan Bollywood disanggupi oleh Tim Bintang dengan mengirimkan Sam dan Nelvi di panggung Perang Bintang KDI 2023 pada 13 September 2023. Setelah menarik tuas, akhirnya lagu berjudu Vaaste lah yang harus dinyanyikan.

Penampilan Tim Bintang dibuka oleh Sam yang berdiri membawa gitar. Sambil bernyanyi syahdu, Sam sembari memetik gitar. Sementara, Nelvi memakai busana nuansa merah merona dipadukan rok floral tampak mempesona.

Lagu ini terdengar begitu syahdu saat dinyanyikan oleh Nelvi maupun Sam dengan suara khas mereka. Selain bahasa India sangat fasih dilafalkan, nada-nada yang meliuk pun tak ada yang gagal satu pun.

Suara mereka dalam menyanyikan lagu Vaaste ini seperti membaur harmonis sehingga begitu 'sopan' di telinga. Bahkan, Erie Suzan sebagai captai Tim Perang pun tak segan memuji anggota tim lawan.

"Penampilan barusan bagus banget," kata Erie Suzan.

Meskipun begitu, jiwa kompetitif Erie Suzan tetap muncul. Dia merasa anggota tim Perang masih jauh lebih baik dari Tim Bintang.

"Tapi anak gue lebih bagus," lanjutnya.

(ltb)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement