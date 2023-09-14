Erie Suzan Puji Penampilan Nelvi dan Sam di Perang Bintang KDI 2023

JAKARTA - Tantangan Bollywood disanggupi oleh Tim Bintang dengan mengirimkan Sam dan Nelvi di panggung Perang Bintang KDI 2023 pada 13 September 2023. Setelah menarik tuas, akhirnya lagu berjudu Vaaste lah yang harus dinyanyikan.

Penampilan Tim Bintang dibuka oleh Sam yang berdiri membawa gitar. Sambil bernyanyi syahdu, Sam sembari memetik gitar. Sementara, Nelvi memakai busana nuansa merah merona dipadukan rok floral tampak mempesona.

Lagu ini terdengar begitu syahdu saat dinyanyikan oleh Nelvi maupun Sam dengan suara khas mereka. Selain bahasa India sangat fasih dilafalkan, nada-nada yang meliuk pun tak ada yang gagal satu pun.

Suara mereka dalam menyanyikan lagu Vaaste ini seperti membaur harmonis sehingga begitu 'sopan' di telinga. Bahkan, Erie Suzan sebagai captai Tim Perang pun tak segan memuji anggota tim lawan.

"Penampilan barusan bagus banget," kata Erie Suzan.

Meskipun begitu, jiwa kompetitif Erie Suzan tetap muncul. Dia merasa anggota tim Perang masih jauh lebih baik dari Tim Bintang.

"Tapi anak gue lebih bagus," lanjutnya.

(ltb)