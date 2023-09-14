Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Perang Bintang KDI 2023, Andi dan Suci Fasih Lantunkan Bahasa India Lewat Lagu Oh My Darling I Love You

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:31 WIB
Perang Bintang KDI 2023, Andi dan Suci Fasih Lantunkan Bahasa India Lewat Lagu <i>Oh My Darling I Love You</i>
Penampilan Andi dan Suci di Perang Bintang KDI 2023. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Tim Perang mendapat kesempatan pertama untuk bernyanyi di atas panggung Perang Bintang KDI 2023. Captain tim perang yakni Erie Suzan memilih Andi dan Suci berduet membawakan lagu nuansa Bollywood.

Setelah menarik tuas, pilihan lagu jatuh pada 'Oh My Darling I Love You'. Dengan senyum girang, Suci merasa lagu ini mudah dinyanyikan. Padahal, liriknya menggunakan bahasa India.

Suci pun berdiri di atas panggung terlebih dahulu bersama para dancer. Cantiknya Suci dalam penampilannya pada 13 September 2023 tampak begitu mewah dan elegan.

Dia mengenakan mini dress sleeveless berkilau, dilengkapi lagi dengan sarung tangan transparan serta high heels silver. Bukan cuman fashionnya saja yang memikat mata, suara Suci pun tak perlu diragukan.

Halaman:
1 2
