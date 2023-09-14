Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Resmi Cerai, Ari Wibowo Berharap Segera Move On dari Inge Anugrah

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |02:30 WIB
Resmi Cerai, Ari Wibowo Berharap Segera Move On dari Inge Anugrah
Ari Wibowo ingin segera move on dari Inge Anugrah (Foto: Instagram/ariwibowo_official)
A
A
A

JAKARTA - Ari Wibowo rupanya ingin segera menata kehidupannya kembali, usai dinyatakan resmi cerai dari Inge Anugrah. Tak tanggung-tanggung, Ari bahkan berharap bisa segera move on dari masa lalunya dengan wanita yang dinikahi sejak 17 tahun silam.

Keinginan adik Ira Wibowo tersebut untuk segera move on, rupanya didasari lantaran ia merasa kasihan dengan anak-anaknya. Pasalnya, kedua anaknya mendapatkan imbas dari proses perceraiannya dengan Inge Anugrah.

"Mudah-mudahan bisa move on, urusan Pengadilan selesai disini, tidak diperpanjang lagi karena kasihan anak-anak. Walaupun mereka bisa terima tapi tetep aja, selama masih dicover terus oleh media segala macam," beber Ari Wibowo saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, 14 September 2023.

Bintang film Tersanjung the Movie ini, menyebut bahwa tudingan-tudingan Inge Anugrah dialamatkan kepada putranya, Kenzo, membuat sang anak terkejut. Sebab dari awal, putranya tidak pernah mengeluarkan statement, sesuai dengan tudingan disampaikan oleh mantan istrinya tersebut.

Ari Wibowo (Selvianus/MPI)

"Kemarin Inge sempat bicara Kenzo bohong, itu sama sekali tidak benar. Anak saya tidak pernah berbohong, apa dia katakan itu adalah fakta," ungkap Ari Wibowo.

"Dia paham dan sungguh menyayangkan Mamanya harus bicara seperti itu, berbohong tentang apa yang dikatakan Kenzo," lanjut dia.

Halaman:
1 2
