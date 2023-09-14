Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Usai Diperiksa Bareskrim, Wulan Guritno Langsung Tampil di Malam Anugerah LSF

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |23:35 WIB
Usai Diperiksa Bareskrim, Wulan Guritno Langsung Tampil di <i>Malam Anugerah LSF</i>
Wulan Guritno jadi pembaca nominasi di Malam Anugerah LSF (Foto: Instagram/wulanguritno)
A
A
A

JAKARTA - Wulan Guritno memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan bahwa dirinya ikut mempromosikan situs judi online bernama Sakti123. Pada hari ini, Kamis (14/9/2023), ibu tiga anak ini terlihat menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam terkait kasus tersebut.

Usai berbicara singkat dihadapan awak media terkait kehadirannya di Bareskrim, Wulan pun diketahui langsung pergi meninggalkan awak media. Ia bahkan sengaja tak berlama-lama berhadapan dengan awak media lantaran masih ada urusan pekerjaan.

Menilik dari unggahan instagramnya storiesnya, Wulan ternyata didapuk menjadi pembaca nominasi di 'Malam Anugerah Lembaga Sensor Film' yang akan disiarkan secara langsung malam ini. Acara ini sendiri merupakan ajang apresiasi untuk industri dan insan perfilman serta dunia tayangan tanah air yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali oleh Lembaga Sensor Film.

Dalam sosial medianya, Wulan terlihat mengunggah foto dirinya yang sedang berada di ruang make-up untuk mempersiapkan diri jelang membacakan nominasi. Tak lupa, ia juga sempat mengunggah mirror selfie yang memperlihatkan dirinya sedang dirias oleh Make Up Artist.

Wulan Guritno

Sebagai seorang aktris yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia seni peran, wanita 42 tahun itu mendapat kepercayaan untuk membacakan nominasi bersama aktor dan aktris lainnya. Sebut saja Tissa Biani, Rizky Nazar, Dion Wiyoko dan yang lainnya.

Halaman:
1 2
