Nasihat Venna Melinda untuk Verrell Bramasta yang Ikut Nyaleg

JAKARTA - Verrell Bramasta mengikuti jejak kedua Venna Melinda untuk terjun ke dunia politik. Pada Pemilu 2024 mendatang, bintang sinetron Putri Untuk Pangeran ini mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari salah satu partai politik.

Menariknya, meski berbeda partai, Venna Melinda tetap memberikan dukungan pada Verrell untuk nyaleg. Bahkan, Venna sendiri mengaku sangat senang saat melihat tingginya minat sang anak dalam berpolitik.

"Saya sebagai ibu hanya bisa doain dia (Verrell Bramasta-red). Artinya saya harus berbuat baik dulu karena kan Allah pengin kita dikasih amanah anak-anak 'kamu bisa kasih contoh nggak'. Misalnya jadi politisi ya 'kamu jadi politisi yang amanah, jujur'," ungkap Venna Melinda saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

Venna merasa apa yang ia lakukan di kancah politik akan menjadi contoh bagi sang putra. Bahkan, mantan istri Ferry Irawan tersebut bahkan menyuruh Verrell untuk menerapkan gaya hidup sederhana ketika menjadi wakil rakyat.

"Makanya saya selalu bilang sama Verrell 'kamu kalau nanti jadi politisi itu barang branded harus ditinggalin semua. Harus kamu memposisikan diri sebagai wakil rakyat. Jelas itu lifestyle nya berubah cara berpikir berubah, karena apa yang kamu punya yang mewah mewah ini akan kamu tinggalkan'," paparnya.