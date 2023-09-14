Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nasihat Venna Melinda untuk Verrell Bramasta yang Ikut Nyaleg

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |22:35 WIB
Nasihat Venna Melinda untuk Verrell Bramasta yang Ikut Nyaleg
Venna Melinda dukung Verrell Bramasta nyaleg (Foto: Instagram/vennamelindareal)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta mengikuti jejak kedua Venna Melinda untuk terjun ke dunia politik.  Pada Pemilu 2024 mendatang, bintang sinetron Putri Untuk Pangeran ini mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari salah satu partai politik.

Menariknya, meski berbeda partai, Venna Melinda tetap memberikan dukungan pada Verrell untuk nyaleg. Bahkan, Venna sendiri mengaku sangat senang saat melihat tingginya minat sang anak dalam berpolitik.

"Saya sebagai ibu hanya bisa doain dia (Verrell Bramasta-red). Artinya saya harus berbuat baik dulu karena kan Allah pengin kita dikasih amanah anak-anak 'kamu bisa kasih contoh nggak'. Misalnya jadi politisi ya 'kamu jadi politisi yang amanah, jujur'," ungkap Venna Melinda saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

Venna merasa apa yang ia lakukan di kancah politik akan menjadi contoh bagi sang putra. Bahkan, mantan istri Ferry Irawan tersebut bahkan menyuruh Verrell untuk menerapkan gaya hidup sederhana ketika menjadi wakil rakyat.

Verrell Bramasta dan Venna Melinda

"Makanya saya selalu bilang sama Verrell 'kamu kalau nanti jadi politisi itu barang branded harus ditinggalin semua. Harus kamu memposisikan diri sebagai wakil rakyat. Jelas itu lifestyle nya berubah cara berpikir berubah, karena apa yang kamu punya yang mewah mewah ini akan kamu tinggalkan'," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159145/venna_melinda-LVuj_large.jpg
Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135515/verrell_bramasta-jLIJ_large.jpg
Venna Melinda Restui Verrell Bramasta Menikah Tahun Ini: Dia Sudah Matang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124929/venna_melinda-BscC_large.jpg
Kesan Venna Melinda Pertama Kali Bertemu Fuji: Menyenangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084907/venna_melinda-bK18_large.jpg
Venna Melinda Akhirnya Temukan Alamat Ferry Irawan, Impian Cerai Segera Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014413/venna-melinda-berharap-dapat-kasih-sayang-dari-anak-lewat-cara-sederhana-dqUbAXdAFI.jpg
Venna Melinda Berharap Dapat Kasih Sayang dari Anak Lewat Cara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014334/venna-melinda-berharap-verrell-bramasta-bisa-tiru-sikapnya-saat-jadi-anggota-dpr-2dXdaazgxr.jpg
Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Bisa Tiru Sikapnya saat Jadi Anggota DPR
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement