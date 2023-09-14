Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ari Wibowo Kenang Tudingan Tak Beri Inge Anugrah Nafkah, Akui Sempat Syok Berat

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |21:35 WIB
Ari Wibowo Kenang Tudingan Tak Beri Inge Anugrah Nafkah, Akui Sempat Syok Berat
Ari Wibowo mengenang tudingan tak pernah beri nafkah ke Inge Anugrah (Foto: Instagram/ariwibowo_official)
A
A
A

JAKARTA - Ari Wibowo secara terang-terangan mengaku trauma di awal dirinya melayangkan permohonan cerai ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pasalnya, ia sempat mendapatkan tudingan miring dari pihak Inge Anugrah, salah satunya soal tidak memberi nafkah selama pernikahan.

Akibatnya, Ari Wibowo mengaku mengalami syok berat. Apalagi ucapannya saat preskon justru dipelintir dan tak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

"Sempat di awal-awal tuduhan saya tidak menafkahi segala macam, sampai syok berat, sampai kami lakukan prescon tapi kata-kata kami masih di pelintir lagi," ungkap Ari Wibowo saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

Lebih lanjut, Ari mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikannya ke muka publik telah dipelintir oleh pihak-pihak tertentu. Hal itu lama kelamaan membuat hubungan mereka pun merenggang hingga saling menyerang satu sama lain.

Ari Wibowo (Selvianus/MPI)

"Kata-kata kami masih dipelintir lagi gitu, ditambah-tambahin, di bumbuin supaya bisa jadi berita, bisa di goreng-goreng oleh media," paparnya.

"Jadi apa yang kami omongin 50 persen, 50 persennya lagi itu bumbu-bumbu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawablah," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/33/2994388/ari-wibowo-geram-dikabarkan-meninggal-dunia-TURjHpMRsQ.jpg
Ari Wibowo Geram Dikabarkan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984665/7-bulan-jadi-duda-ari-wibowo-enjoy-banget-BBFctln74G.jpg
7 Bulan Jadi Duda, Ari Wibowo: Enjoy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902905/resmi-cerai-ari-wibowo-akan-terus-libatkan-inge-anugrah-terkait-urusan-anak-QFPmipW5WG.jpg
Resmi Cerai, Ari Wibowo akan Terus Libatkan Inge Anugrah Terkait Urusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902557/inge-anugrah-ungkap-alasan-tak-datang-melayat-ayah-ari-wibowo-sz9q4OwHWV.jpg
Inge Anugrah Ungkap Alasan Tak Datang Melayat Ayah Ari Wibowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/598/2902398/ari-wibowo-jadi-adam-suseno-di-series-inul-adam-tekanan-buat-aku-BmYxplI8vI.jpg
Ari Wibowo Jadi Adam Suseno di Series Inul & Adam: Tekanan Buat Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/33/2902330/profil-wibowo-wirjodiprodjo-ayah-ari-wibowo-yang-juga-pejuang-kemerdekaan-X77zfjC48K.jpg
Profil Wibowo Wirjodiprodjo, Ayah Ari Wibowo yang Juga Pejuang Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement