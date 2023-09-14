Kena Mental, Nowela Idol Tak Berani Lihat Kaca Gegara Cacar Air

JAKARTA - Nowela Idol baru saja mengalami cacar air pertama dalam hidupnya, di usianya yang telah menginjak 35 tahun. Hal tersebut diakui membuat pemenang Indonesian Idol musim ke-8 itu merasakan sakit secara fisik dan juga mental.

Saking sedihnya terkena cacar air, Nowela bahkan sampai tidak berani melihat wajahnya yang dipenuhi oleh bintik-bintik hitam.

"Kena mental banget. Saya jujur ya, ada kali 2 hari saya nggak mau lihat kaca," kata Nowela saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pasalnya bintik-bintik hitam itu mulai bernanah. Oleh karenanya, ia benar-benar merasa jijik hingga tidak berani melihat wajahnya di kaca.

"Sebenarnya karena jijik sama nanahnya itu loh. Kan dia timbul-timbul banyak, jadi saya geli lihat itunya," terang Nowela Idol.

Selain wajah yang bernanah, Nowela juga merasakan gejala lain yang mengganggu kesehariannya. Mulai dari demam hingga tenggorokan sakit saat menelan.

"Saya kan demam, saya mual, menelan juga nggak enak karena katanya cacarnya itu udah sampe ke tenggorokan," bebernya.

"Mulut saya juga sariawan, tidur nggak bisa lebih dari 2 jam. Ya selama 3 hari kayak gitu," sambungnya.