Berulah Lagi, Begini 4 Fakta Ditangkapnya Siskaeee

JAKARTA - Usai bebas dari jeratan bui tahun lalu, selebgram seksi Siskaeee kembali menjadi sorotan. Tak berbeda jauh dari kasus yang menjeratnya pada 2021 lalu, kini ia kembali muncul lantaran keterlibatannya di sebuah rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan.

Siskaeee sendiri diketahui merupakan salah satu pemeran utama dalam film porno yang diproduksi di Pasar Minggu. Bahkan, ia dan rekannya, yakni Virly Virginia, memiliki potensi menjadi tersangka kasus pornografi akibat keterlibatan mereka dalam produksi film porno tersebut.

Bagi kamu yang penasaran dengan fakta ditangkapnya Siskaeee. Berikut Okezone merangkumnya dari beberapa sumber:





1. Masuk dalam daftar inisial polisi

Lama tidak terdengar namanya, sosok selebgram pemilik nama lengkap Fransiska Candra Novitasari kini menjadi buah bibir banyak publik Tanah Air. Pasalnya dirinya diduga masuk dalam daftar inisial polisi lantaran menjadi salah satu pemeran film porno garapan rumah produksi film tersebut.

Buntut penggerebekan rumah produksi film di Jakarta Selatan tersebut, tercatat beberapa inisial nama yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Diantaranya berinisial VV, SKE, CN, SE, E, BLI, M, MGP, S, J, ZS, dan AB. Sementara juga ada 5 pemeran pria dengan inisial yaitu BP, P, UR, AG (AD) dan RA.

2. Tersebar Melalui Berbagai Link di Media Sosial

Fakta kedua imbas di tangkapnya Siskaeee oleh pihak kepolisian karena terdapat bukti beberapa cuplikan video yang terunggah melalui media sosial, seperti Twitter hingga website.