Venna Melinda Sempat Anti dengan Politik, Ini Alasannya

JAKARTA - Venna Melinda mengaku sempat anti dengan semua hal yang menyangkut politik. Saat itu, dia merasa sama sekali tak terpikir untuk maju menjadi anggota dewan.

"Karena menurutku politik itu kejam, karena imej yang ditampilkan kan kalau di media 'oh iya politisi', apalagi anggota DPR, selalu identik dengan korupsi," kata Venna Melinda saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

"Padahal nggak semua anggota DPR seperti itu," sambungnya.

Ibunda Verrell Bramasta tersebut kemudian mencoba lebih terbuka dalam memahami politik di Indonesia.

"Nah makanya saat aku menjadi politisi, DPR RI aku mulai dari diriku sendiri. Jadi, kalau dulu imejnya 'oh iya DPR RI nggak mungkin sampai ke pelosok Desa', siapa bilang? Aku sudah membuktikan bahwa aku itu kerja benar," jelasnya.

