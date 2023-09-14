Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wulan Guritno Senang Bisa Klarifikasi Kasus Promosikan Situs Judi Online

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |18:04 WIB
Wulan Guritno Senang Bisa Klarifikasi Kasus Promosikan Situs Judi Online
Wulan Guritno diperiksa kasus judi online (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wulan Guritno mengaku senang diberi kesempatan klarifikasi promosikan judi online ke penyidik Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023). Wulan Guritno menjalani pemeriksaan dengan agenda klarifikasi selama kurang lebih 6 jam.

Saat tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Wulan juga mengaku kedatangannya juga untuk bersilaturahmi.

"Iya (datang) sendiri aja, mau silaturahmi," kata Wulan Guritno singkat.

Namun, Wulan tetap berusaha tampil ceria sesekali melempar senyum ke arah awak media.

Setelah diperiksa, pengawalan ketat pun terlihat di pintu keluar Gedung Bareskrim Mabes Polri. Setidaknya ada belasan polisi yang ikut membantu menertibkan awak media untuk mewawancarai sang aktris.

"Jadi aku hari ini seneng banget bisa memenuhi panggilan untuk klarifikasi dan aku seneng banget dikasih ruang untuk klarifikasi dan pastinya aku berterimakasih kasih banget, dengan penyidik dari Bareskrim sangat profesional," tutur Wulan Guritno.

