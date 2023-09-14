Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wulan Guritno Dikawal Ketat Usai Jalani Pemeriksaan Selama 6 Jam di Bareskrim

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |18:02 WIB
Wulan Guritno Dikawal Ketat Usai Jalani Pemeriksaan Selama 6 Jam di Bareskrim
Wulan Guritno diperiksa Bareskrim Mabes Polri (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTAWulan Guritno baru saja selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (14/9/2023). Kedatangan ibu tiga anak ini diketahui berhubungan dengan kasus dugaan promosi situs judi online bernama Sakti123.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Wulan Guritno menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Bintang film Jakarta vs Everybody tersebut bahwa terlihat keluar dari Gedung Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 17.10 WIB. 

Sebelum keluar, tampak belasan polisi mengatur posisi awak media yang siap mewawancarai sang aktris. 

Pengawalan ketat pun berlanjut ketika Wulan muncul dihadapan publik. 

Wulan Guritno (Ravie/MPI)

"Jadi aku hari ini senang banget bisa memenuhi panggilan untuk klarifikasi dan aku seneng banget dikasih ruang untuk klarifikasi dan pastinya aku berterimakasih kasih banget, dengan penyidik dari Bareskrim sangat profesional," ujar Wulan Guritno kepada awak media. 

"Dan aku berterimakasih sama temen-temen media yang setia menunggu aku, sekarang aku ada kerjaan lain lagi," sambungnya sambil bergegas memasuki mobilnya.

