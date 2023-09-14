Sebelum Meninggal Dunia, Istri Latief Sitepu Sempat Tanya Soal Makam Anak Pertama

JAKARTA - Istri dari aktor senior Latief Sitepu, Lailiwaty Hasibuan meninggal dunia secara tiba-tiba pada Kamis (14/9/2023) pukul 06.52 WIB pagi. Latief Sitepu menceritakan, kalau kondisi sang istri sebelumnya mulai menurun, sesudah mereka sekeluarga sarapan pagi.

Secara mendadak Lailiwaty sempat mengaku lemas dan merasakan sakit pada dada sebelah kiri. Hal tersebut terjadi sebelum ia akhirnya benar-benar menghembuskan nafas terakhir.

"Kemudian kami sekeluarga bawa istri saya ke rumah sakit untuk memastikan. Sampai rumah sakit sudah tidak ada," ungkap Latief Sitepu saat ditemui di rumah duka berada di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (14/9/2023).

Dalam kesempatan sama, Latief menyebut jika dirinya sama sekali tidak punya firasat bahwa istrinya akan pergi meninggalkannya untuk selamanya. Akan tetapi, ia menyebut bahwa Lailiwaty saat ini telah meninggal dengan tenang.

"Orang mendadak, lagi sehat tiba-tiba meninggal, saya saja kaget dan sangat kehilangan," jelas Latief.

Kendati meninggal secara mendadak, pemeran Haji Muhidin di Sinetron Tukang Bubur Naik Haji itu mengatakan bahwa istrinya sempat berbicara soal makam anaknya.

"Jadi anak pertama kami sudah meninggal. Sebulan lalu istri saya nanyain makam anak kami sudah diperpanjang apa belum. Lalu saya tanyakan ke keluarga, sudah diperpanjang," bebernya.

"Lalu istri saya pun tau dan dia bilang, yaudah bagus kalau udah diperpanjang. Katanya nanti kalau kenapa-kenapa mau dimakamin disitu aja," jelasnya.