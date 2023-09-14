Kata Wulan Guritno Usai 6 Jam Diperiksa Kasus Judi Online

JAKARTA - Wulan Guritno baru saja menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan promosi judi online di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (14/9/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Wulan Guritno menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam.

Bintang film Jakarta vs Everybody tersebut keluar dari Gedung Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 17.10 WIB.

Sebelum keluar, tampak belasan polisi mengatur posisi awak media yang siap mewawancarai sang aktris.

Pengawalan ketat pun berlanjut ketika Wulan muncul di hadapan publik.

"Jadi aku hari ini senang banget bisa memenuhi panggilan untuk klarifikasi dan aku seneng banget dikasih ruang untuk klarifikasi dan pastinya aku berterimakasih kasih banget, dengan penyidik dari Bareskrim sangat profesional," kata Wulan Guritno kepada awak media.

"Dan aku berterimakasih sama temen-temen media yang setia menunggu aku, sekarang aku ada kerjaan lain lagi," lanjut Wulan yang langsung bergegas memasuki mobilnya.

Dalam kesempatan itu, Wulan tak sedikit pun menjawab pertanyaan yang dilayangkan wartawan.

Belasan petugas kepolisian juga langsung mengawal mobil Wulan Guritno yang mulai berjalan menuju pintu keluar.

Sebagai informasi, Wulan Guritno alias WG diduga ikut mempromosikan situs judi online di media sosialnya bersama dengan sejumlah figur publik lain.

